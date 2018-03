Region fortsætter belønning af chefer for særlig indsats

Mens bonusser nu skal granskes i staten, så føler regionsrådsformanden i Region Hovedstaden sig tryg ved udbetalingen af engangsvederlag i regionen.

- Vi føler os trygge ved, at man udbetaler engangsvederlag til dem, der har lavet en ekstraordinær indsats, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

På et møde tirsdag i sidste uge drøftede regionsrådspolitikerne vederlagene.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) oplyser, at hun nu vil have en undersøgelse af bonusserne i staten. Men i Region Hovedstaden vil Sophie Hæstorp ikke sætte yderligere undersøgelser i gang.

- Vi har besluttet os for at følge op på det igen om et år. Det er reelt meget få penge, der er tale om - svarende til en promille af den samlede lønsum.

- Vederlagene er noget, som er aftalt med organisationerne som en del af lønudviklingen. På den baggrund har vi ikke tænkt os at lave yderligere undersøgelser, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Debatten om bonusserne er kommet, efter at DR Nyheder har kunnet fortælle, at en direktør i Region Hovedstaden fik et eftervederlag på 100.000 kroner for implementeringen af det udskældte it-system Sundhedsplatformen.

Sophie Hæstorp Andersen kan godt forstå, hvis nogen synes, at eftervederlaget til direktøren er mærkværdigt, men den var givet i overensstemmelse med reglerne, fortæller hun.

- Vi fandt ud af, at det alene var givet på baggrund af vedkommendes indsats og ikke på baggrund af resultater, siger hun.

Ifølge Region Hovedstaden har Sundhedsplatformen kun i det ene tilfælde været årsagen til, at der blev udbetalt et engangsvederlag.

Sidste år belønnede regionen mere end 2200 medarbejdere, ledere og direktører. Fra 2014 til 2017 er der udbetalt 75 millioner kroner i engangsvederlag.

/ritzau/