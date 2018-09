Regeringen vil samle rejsekortet og Rejseplanen

Fremover skal din rejse med såvel offentlige som private transportudbydere kunne planlægges, bookes, og betales i én samlet app.

Det foreslår regeringen i et nyt udspil, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) har offentliggjort torsdag.

Således skal Rejseplanen og rejsekortet i fremtiden samles i én digital mobiltjeneste. Samtidig skal de to samles i ét selskab med én bestyrelse.

»Det skal være lettere at rejse i Danmark. En af de måder er, at man ikke skal tilgå alle mulige forskellige hjemmesider og apps for at planlægge og betale for sin rejse.«

»Med det mål er det jo unaturligt at have rejsekortet og Rejseplanen som to forskellige selskaber. Det bør være ét selskab, der tilbyder en samlet løsning til forbrugerne,« siger ministeren.

Foruden at samle de to selskaber vil ministeren give private og deleøkonomiske transporttilbud plads i den digitale løsning. Dermed skal man kunne betale for eksempelvis en taxa og låne en bycykel i samme app.

Flere steder har private aktører på forsøgsbasis fået lov til at komme ind i Rejseplanen. Det gælder blandt andet i Nordjylland, hvor Rejseplanen er udvidet til også at omfatte taxa og deleøkonomiske transporttilbud.

Og på Bornholm har trafikselskabet lavet et samarbejde med en betalingsløsning til Rejseplanen.

Transportministeren fortæller, at alle private aktører som udgangspunkt skal kunne få en plads i den digitale mobilløsning.

»Udgangspunktet er, at transportydelserne i Danmark er seriøse og ordentlige. Men jeg skal da ikke kunne sige, om der på et tidspunkt kommer noget, der er så dårligt og useriøst, at det ikke skal med,« siger Ole Birk Olesen.

Desuden skal det være muligt for private at udvikle mobiltjenester, hvor de sælger billetter til offentlig transport.

»Vi åbner for, at private kan sælge billetter til offentlig transport. Så hvis nogle private kan udvikle en app, som er bedre end den, der udvikles af rejsekortet og Rejseplanen i fællesskab, så kan de gøre det,« siger Ole Birk Olesen.

Forslagene i udspillet bliver fremsat i et lovforslag senere i år.

/ritzau/