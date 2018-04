Regeringen vil nedlægge energispareordning for private

Siden 2006 har danske energiforbrugere kunnet få tilskud til energisparetiltag i hjemmet via energispareordningen.

Men det kan snart været slut. I det energiudspil, som bliver præsenteret torsdag, foreslår regeringen at afskaffe ordningen, som har været udsat for megen kritik.

Blandt andet har rigsrevisionen fundet, at ordningen har en lav effekt for pengene.

Det har også vist sig, at der har været omfattende svindel med ordningen, blandt andet i forbindelse med hulmurisoleringer, som enten ikke er blevet gennemført eller har været mangelfulde.

Endelig er der i forvejen gode muligheder for støtte til energirenoveringer via det såkaldte håndværkerfradrag.

Afskaffelsen af energispareordningen betyder, at de årlige omkostninger på 1,5 milliarder kroner forsvinder fra danskernes el- og varmeregninger.

I stedet oprettes i perioden fra 2021-24 fire årlige puljer på 400 millioner kroner, hvor industri- eller servicevirksomheder kan få støtte til energibesparelser. Pengene findes på Finansloven.

Samtidig vil man dog opprioritere informationsindsatsen over for de private husholdninger.

Det er regeringens opfattelse, at manglende information er årsag til, at potentialet for energibesparelser i private hjem ikke bliver indfriet.

Energispareordningen udspringer af et EU energisparedirektiv. Det pålægger medlemslandene at finde besparelser på 1,5 procent af energiforbruget hvert år.

Regeringens energiudspil: Her er et overblik: Energiudspillet har to overordnede målsætninger: Mindst 50 procent vedvarende energi i 2030. Billigere energi til den enkelte og fællesskabet. I 2030 skal kul skal være udfaset af elproduktionen.

I 2050 skal Danmark være uafhængigt af fossile brændsler.

Regeringen vil bygge Danmarks største havvindmøllepark med en kapacitet på 800 megawatt (MW). I 2022 tages der beslutning om mere havvind inden 2030.

Der skal afsættes 4,2 milliarder kroner i perioden 2020-2024 til at støtte nye projekter med solceller, landvindmøller, kystnære havvindmøller samt bølge- og vandkraft.

Regeringen vil sænke afgiften på elvarme med yderligere cirka 15 øre per kilowatt-time.

Regeringen vil sænke elafgiften med 25 øre. Dermed lander den på 66 øre per kilowatt-time. Afgiftssænkelsen skal indfases fra 2019 til 2025.

Afskaffelse af produktionsbindinger i form af kraftvarmekrav og brændselsbindinger i de små fjernvarmeområder fra 1. januar 2019.

Afskaffelse af produktionsbindinger i de store fjernvarmeområder senest i 2030. Kilde: Regeringens energiudspil "Energi - til et grønt Danmark". Udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

