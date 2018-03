Regeringen vil lovgive om dataetik: »Det handler om, hvilket samfund vi ønsker«

Danske virksomheder skal være førende, når det gælder dataetik. Ligeledes skal staten have retningslinjer for, hvor grænsen går for brug af data om danskerne. Det mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), som har nedsat et ekspertudvalg til at undersøge området.