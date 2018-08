Regeringen vil give politiet adgang til flere af vores private oplysninger: »Advarselslamperne blinker«

Hvor går grænsen for, hvad vi skal afgive af private oplysninger til staten? Det spørgsmål skal vi til at tage alvorligt, siger eksperter, efter at regeringen foreslår at give politiet adgang til oplysninger om vores rejsemønstre.