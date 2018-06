Regeringen og regionerne har økonomiaftale på plads

København. Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en aftale for regionernes økonomi for næste år.

Indholdet af aftalen vil blive præsenteret tirsdag morgen klokken syv.

Det meddeler Finansministeriet natten til tirsdag.

Orienteringen finder sted i Finansministeriet. Fra regeringen deltager blandt andre finansminister Kristian Jensen (V), mens regionerne vil være repræsenteret af deres formand, Stephanie Lose (V).

Parterne har siden begyndelsen af maj forhandlet om en aftale for regionernes økonomiske ramme for næste år.

Et af udgangspunkterne for regeringen i forhandlingerne har været, at regionerne tager et mere aktivt ansvar for udfordringerne på psykiatriområdet.

- Der er en udfordring omkring psykiatri, der primært har været løftet af finanslove og satspuljeaftaler, mens det ikke er særligt prioriteret i den store økonomi, sagde Kristian Jensen på vej ind til forhandlingerne fredag.

Hans modpart, Stephanie Lose, har i forhandlingerne lagt vægt på, at regionerne får tilført flere penge til sundhedsvæsnet.

/ritzau/