Regeringen: Kommuner skal prioritere bedre i anlægsbudget

Finansminister Kristian Jensen (V) vil fastholde anlægsrammen på 17 milliarder kroner.

Det siger han inden de indledende økonomiforhandlinger tirsdag formiddag med Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes budget for 2019.

»Vores udspil er det niveau, som vi har i dag, fordi det er vigtigt for os at holde fast i, at vi har haft et ekstraordinært højt niveau, og at vi skal tilbage på normalisering af kommunernes anlægsramme,« siger Kristian Jensen.

Kommunerne kræver 21 milliarder kroner, så der blandt andet kan tages hånd om nedslidte skoler og veje. Men ifølge Kristian Jensen kommer det ikke til at ske.

»Kommunerne skal prioritere skarpere mellem, hvad man vælger at prioritere. Jeg håber, at kommunerne vælger at prioritere folkeskoler og plejehjem som de områder, hvor de bruger deres anlægsramme,« siger ministeren.

Ved sidste års forhandlinger krævede kommunerne en anlægsramme på 19 milliarder kroner. Regeringen ville give 15 milliarder kroner. I den endelige økonomiaftale for 2018 endte det med en ramme på 17 milliarder kroner.

