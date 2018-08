Regeringen finder 400 millioner til museer og teatre

Danske kulturinstitutioner har udsigt til at få et løft, hvis regeringens udspil til en ny finanslov bliver stemt igennem.

Kulturministeriet fortæller i en pressemeddelelse torsdag morgen, at regeringen vil afsætte 100 millioner kroner hvert af de næste fire år til at styrke kulturområdet.

Pengene går blandt andet til store museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, ligesom også Det Kongelige Teater og Rigsarkivet vil blive tilgodeset i kraft deres status som "kulturbærende institutioner".

»Kulturen er fundamentet for vores samfund - uden kunst, kulturel dannelse og åndelig føde vil Danmark være et fattigt samfund,« siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, hvordan de ekstra penge skal bruges og fordeles.

Ud over den reform, der skal sørge for en ny fordeling af museumsmidlerne, vil der blive sat 73 millioner kroner af til den landsdækkende undervisningsindsats for landets 4. klasser, der går under navnet "Kend dit land".

Der er også afsat 40 millioner til en styrkelse af de kunstneriske uddannelser, ligesom landsdelsorkestre og landsdelsscener tilsammen får 27 millioner kroner ekstra.

Der er endvidere øremærket penge til kulturelle oplevelser i udsatte boligområder, ligesom ordblindebiblioteket Nota får øget sin bevilling.

/ritzau/