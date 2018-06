Radiodirektør: Svært at se logikken i at flytte Radio24syv vestpå

Det er langtfra optimalt, at mindst halvdelen af radiostationens medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

Sådan lyder det fra direktør og chefredaktør i Radio24syv Jørgen Ramskov.

Alligevel tror han ikke, at den kommende flytning vil få betydning for det journalistiske niveau i mediet.

»Nej, men det er der nogen, der tror, det vil. Jeg hæfter mig igen og igen ved, at selv om vi laver radio fra København, så er danskerne meget glade for os, og vores lyttersammensætning matcher befolkningssammensætningen i landet.«

»Troen på, at hvis man står på et bestemt gadehjørne et bestemt sted, så bliver journalistikken bedre og mere vedkommende, den har jeg aldrig abonneret på,« siger han.

Han har svært ved at se logikken i, at stationen skal splittes op, når den er en succes, som den er.

»Det bliver da en anden radio. Den type radio vi laver nu er meget afhængig af at være i hovedstaden. Det er for tidligt at sige, hvordan radioen kommer til at se i fremtiden,« siger han.

Medieforliget landede natten til fredag. Jørgen Ramskov har derfor tidligt fredag morgen endnu ikke haft tid til at diskutere betydningen af forliget med bestyrelsesformanden og ejerne af radiostationen.

Ifølge chefredaktøren vil de fredag sammen kigge på, hvad udbudsbetingelserne er, og om det kan hænge sammen for stationen.

Bortset fra udflytningen er der ifølge Jørgen Ramskov mange positive tiltag i forliget.

»Det positive er først og fremmest, at man anerkender, at den (radiostationen, red.) er blevet en succes, og at der fortsat skal være en konkurrent til P1.«

»Det er positivt, at besparelserne ikke er i den størrelsesorden, som vi først så. Det er positivt, at vi får frihedsgrader til at eksperimentere med at skabe indtægter, og at vi får mulighed for at genudsende mere,« siger han.

»Og så er der det med, at 50 procent skal rykkes et andet sted hen, der er en hurdle.«

Medieaftalen betyder, at mindst 50 procent af radiostationen skal rykke vest for Storebælt. Resten kan forblive i København, og chefredaktøren bekræfter, at det netop er planen, at der fortsat skal være aktivitet i hovedstaden.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der har indgået medieforliget for perioden fra 2019 til 2023.

/ritzau/