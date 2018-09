Radio24syv klager til EU over udflytning fra København

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i forbindelse med medieforliget i juni enige om, at Radio24syv fremover skal have hovedsæde vest for Storebælt.

Forliget indebærer, at alle administrative medarbejdere og mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere "skal være ansat vest for Storebælt", som det hedder i aftaleteksten.

Men den beslutning har Radio24syv nu valgt at udfordre. Stationen forsøger at få EU til at gribe ind. Det skriver Politiken tirsdag.

Vi udfordrer det på to trin, fortæller radioens direktør, Jørgen Ramskov.

- Dels helt grundlæggende, men især på kravet om, at administrationen, som jo slet ikke har nogen kulturel funktion, skal ligge der.

- Vi har udliciteret en lang række opgaver, og det at tvinge os at til at løse dem på en bestemt geografisk lokation kan vi ikke se har noget at gøre med den redaktionelle dækning, siger han til avisen.

Radio24syv er trods årlig offentlig støtte på små 95 millioner kroner privatejet. Det er Berlingske og People Group, der ejer og driver radiokanalen.

Og derfor kan regeringen og Folketinget ikke udflytte stationen på samme måde, som den kan flytte statslige arbejdspladser, mener Radio24Syv.

- Selv hvis du argumenterer for, at der mediemæssigt er mulighed for at fastlægge, hvor noget skal placeres af hensyn til en geografisk og kulturel dækning af landet, er den argumentation i hvert fald helt tom i forhold til den administrative del, siger Jørgen Ramskov.

Mandag sendte Radio24syvs advokat, Morten Stadil fra Bruun & Hjejle, en otte sider lang advokatskrivelse til EU-Kommissionens generaldirektorat for konkurrence.

Professor i EU-ret Michael Steinicke fra Aarhus Universitet vurderede i foråret, at kravet om, at stationen skulle flytte til Aarhus, kunne være i strid med EU-reglerne om den fri bevægelighed af tjenesteydelser.

- Hvis en virksomhed mener, at den kan løse opgaven fra Belgien, er det sådan set legitimt, for man kan som udgangspunkt ikke stille krav om, at virksomheden skal ligge et bestemt sted, sagde han til Politiken.

