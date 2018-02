Radikalt byrådsmedlem fra Albertslund: Socialdemokraterne opildner til racisme

Hediye Temiz er ikke gammel i gårde i politik. Med sine 19 år er hun byrådsmedlem for de Radikale i Albertslund Kommune. For nylig lagde hun en video op på Twitter, hvor hun fortalte, at Socialdemokratiet opildner til racisme, og at hun selv som kurdisk tyrker har været udsat for det.

De Radikales formand, Morten Østergaard, har meldt ud, at han synes, at politikerne skal gøre op med det »dukketeater«, som udspiller sig i dansk udlændingepolitik. Med »dukketeater« sigter Morten Østergaard blandt andet til beskyldninger og tom snak.

Hediye Temiz erkender, at udmeldingen om racisme godt kan spille ind i en knap så god retorik, men hun står stadig ved videoen.

»I princippet tror jeg, at hensigten er god. Men midlerne, de benytter sig af, og deres retorik minder mere om Dansk Folkeparti version 2. Det kan godt være, at de gerne vil løse integrations­problemerne, men det skal ikke ske gennem grøftegraveri,« siger hun.

»Folk kan svine os til«

I sin video på Twitter siger hun:

»Problemet er, at otte procent af den her befolkning står tilbage med så dårlige oplevelser. Vi står tilbage med, at folk på gaden kan svine os til. Vi står tilbage med, at racismen bliver større kun for, at der er nogen, der kan vinde et valg. Og det er ikke fair.«

Hvor er det, de gør noget galt?

»Jeg er muslim, og jeg går meget op i de muslimske traditioner såsom ikke at drikke alkohol, ikke spise svinekød og at spise halal. Og jeg har bare oplevet folk fra Socialdemokratiet og folk, som stemmer på Socialdemokratiet, sige, at jeg skal indrette mig efter de danske normer og værdier.«

Hvem er det, der siger disse ting?

»Jeg har oplevet, at socialdemokratiske lokalpolitikere har sagt til mig, at det ikke giver mening, at jeg tror på det, jeg tror på. Jeg har oplevet, at mine kollegaer i lokal­bestyrelsen har kigget mærkeligt på mig og har sagt nogle ting.«

Hvem?

»Det kan jeg jo ikke sige.«

Når du siger, at deres politik opildner til racisme, taler det så ikke imod, hvad din egen politiske leder taler om, når han siger, at det ikke skal gå op i tom retorik?

»Man kan godt diskutere, hvad sådan en opdatering på Twitter gavner, men det er altså folk som mig, som deres retorik går ud over. Jeg lavede ikke opdateringen i kraft af min rolle som ung politiker, jeg lavede den som en pige med anden etnisk baggrund. Jeg havde behov for at sige, at deres retorik sårer os,« siger Hediye Temiz.

Står du stadig ved dine budskaber i videoen i dag?

»Ja, det gør jeg.«