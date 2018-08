Radikale krav til S kan give lange regeringsforhandlinger

De Radikale har stillet krav om en skriftlig garanti om en ny politisk kurs, hvis de skal pege på S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

Det er den seneste af flere udmeldinger, der peger på, at der er store uenigheder internt i rød blok.

Og det kan have betydning for, hvor lang tid det tager at danne regering ved et rødt flertal.

»Vi har før set, at det har taget uger. Med de meldinger, der er kommet på det seneste, så tyder det på, at det i hvert fald ikke bliver nemmere,« siger Rune Stubager, der er professor og valgforsker ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

I lande som Tyskland, Holland og Belgien har man de seneste år set, at det har taget måneder at få dannet en regering efter et endt valg på grund af splittelse.

Valgforsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen forventer imidlertid ikke, at vi vil se noget lignende i Danmark.

»Dansk politik er meget pragmatisk. Jeg tror ikke nødvendigvis, at de her udmeldinger betyder, at regeringsforhandlinger kan trække ud i flere måneder, som vi har set andre steder,« siger han.

/ritzau/