Radikale: Ghettoforældre skal mødes med dialog

Alt for meget af det, der er blevet lagt frem i forhandlingerne om daginstitutioner i udsatte boligområder, handler om mistillid og detailstyring, mener De Radikale.

»Min erfaring efter at have været ude i de udsatte boligområder, talt med forældrene og besøgt institutionerne er, at der er et stærkt ønske om, at alle børn får et godt dansk fra første færd,« siger politisk leder Morten Østergaard (R).

»Men for mange ser ikke, at vuggestuen er den bedste adgang til det. Derfor handler det om at give ressourcer til de institutioner, der har de her børn. Og at få dialogen i gang med forældrene.«

Lørdag kan Jyllands-Posten fortælle om et notat fra forhandlingerne, der viser, at politikerne blandt andet har tænkt sig, at etårige skal få kendskab til danske traditioner som fastelavn og grundlovsdag.

Regeringen har spillet ud med et forslag om, at forældre i de udsatte boligområder, der ikke af sig selv sender deres småbørn i vuggestue, skal tvinges til at gøre det. Ellers bliver de trukket i børnechecken.

/ritzau/