Radikale er røget uden for døren: Nu skal europæisk toprådgiver styrke Morten Østergaards kurs

Engang var de Radikale dansk politiks uundgåelige kongemagere. I dag rubricerer andre politikere dem som et fløjparti, og Socialdemokratiet har sat dem uden for regeringsdøren, men det bekymrer ikke prominente medlemmer af partiets bagland. I partitoppen har man nu tilknyttet en udenlandsk toprådgiver for at skærpe den radikale profil.