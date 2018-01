Radikale byder sig til ved forhandlingsbordet om skatteaftale

Regeringen gør det meget svært for sig selv, når den låser sig til et samarbejde med DF, mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Regeringens krise, hvor DF og LA står stejlt på hver deres dagsorden om henholdsvis udlændingestramninger og skattelettelser, ville kunne løses ved at forhandle med andre partier, siger Morten Østergaard. Som for eksempel De Radikale, lyder det.

»Vi vil gerne både lave skattereform og sikre mere udenlandsk arbejdskraft, skabe bedre integration og sørge for, at flere kommer i arbejde i vores udsatte boligområder.«

»Det er problemstillinger, hvor vi sammen med regeringen jo kunne forhandle os frem til nogle løsninger, der rent faktisk kunne virke. Derfor er det en selvvalgt plage, når man låser sig til DF,« siger Morten Østergaard.

Han har lørdag inviteret DF-formand Kristian Thulesen Dahl og finansminister Kristian Jensen (V) til politisk debat på De Radikales årlige nytårsstævne i Nyborg.

Netop Thulesen Dahl har vakt opsigt med et interview i Jyllands-Posten lørdag. Her kræver DF-formanden udlændingestramninger som betingelse for en "ambitiøs" skatteaftale.

»Kristian Thulesen Dahl viser med al tydelighed, at han er klar til at fortsætte det cirkus, som vi så igennem hele december. Han løber fra sit ansvar,« siger Morten Østergaard.

»Det er ham, der holder dansk politik som gidsel for sine ultimative krav om et integrationsstop, et såkaldt paradigmeskift, hvor vi ikke skal integrere flest muligt hurtigst muligt, men i stedet skal spærre folk inde og vente på at sende dem hjem.«

