Råd advarer mod peberspray: Kan blive vendt mod dig selv

Det er bestemt ikke en god idé at gøre det lovligt at have peberspray i de danske hjem.

Det mener formand for Det Kriminalpræventive Råd, Henrik Dam.

»Hvis du har pebersprayen på dig, kan det være, at du lykkes med at bruge den mod gerningspersonen. Men du kan også komme i en situation, hvor gerningsmanden vender pebersprayen mod dig,« siger Henrik Dam.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om at gøre peberspray lovligt for personer over 18 år derhjemme. Særligt udsatte skal også have lov til at bære peberspray offentligt. Det kan være ofre for stalking.

Forslaget vil blive fremsat til efteråret, og det har støtte fra Dansk Folkeparti, så der er et flertal.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger, at forslaget skal skabe mere tryghed. Men sådan ser Det Kriminalpræventive Råd ikke på lovliggørelsen.

Regeringen bryder med princippet om, at det er politiets opgave at beskytte borgerne, mener rådet.

»Jeg er generelt betænkelig ved, at man begynder at bevæbne vores befolkning.«

»Vi har en samfundsmodel i Danmark, som er rigtigt god. Vi betaler alle skat, og så beskytter staten også os mod forbrydere. Det er politiets opgave at bekæmpe kriminalitet«, siger Henrik Dam.