Professorer skyder central Løkke-forklaring ned før samråd: »Der kan være skabt en personlig relation«

Løkkes undskyldning for ikke at ville svare på spørgsmål til samråd om sit forhold til storfisker holder ikke, lyder det fra to juraprofessorer. S mener, »at statsministeren forsøger at skjule dele af den her meget alvorlige sag«.