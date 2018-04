Professorer: May har brug for Løkkes opbakning

Storbritannien har i den grad brug for opbakning i en tid, hvor der forhandles om briternes udtræden af EU - populært kaldet brexit.

Derfor har mødet mellem briternes premierminister, Theresa May, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag eftermiddag høj prioritet for May.

Sådan lyder det fra to professorer med speciale i EU ved Københavns Universitet, Marlene Wind og Peter Nedergaard.

»Der er ikke nogen tvivl om, at May lige nu prøver at få goodwill fra europæiske lande, som er gamle handelspartnere og har ytret sig positivt om Storbritannien,« siger Marlene Wind.

»Storbritannien har meget brug for Danmark som en partner, der kan tale briternes sag i EU.«

Mens May håber på opbakning, skal Løkke balancere forholdet til en stor del af EU-landene, som ønsker en såkaldt hård brexit.

Samtidig har Danmark vigtige økonomiske interesser i forhold til Storbritannien, forklarer Marlene Wind.

»På den ene side er Danmark en del af EU-klubben og skal stå last og brast med dem.«

»På den anden side er der blandt andet danske fiskere, der har økonomiske særinteresser i forhold til Storbritannien, som Løkke skal forsøge at gøde jorden for,« siger hun.

Professor Peter Nedergaard, der forsker i EU og international politik ved Københavns Universitet, understreger, at landene har mange overlappende interesser.

»De to lande har en fælles interesse i, at det, der sker, når Storbritannien træder ud af EU, får så få konsekvenser for handelssamarbejdet og det økonomiske samarbejde som muligt.«

»Det vil sige, at de begge har en interesse i en såkaldt blød brexit,« siger han.

Det stiller faktisk Løkke i en ret gunstig position, mener Peter Nedergaard.

»Løkke kan blive en mellemmand i EU, hvilket ville være en ret gunstig situation. Han skal selvfølgelig passe på ikke at blive set som en trojansk hest - altså en britisk talsmand internt i EU.«

»Men han kan sagtens få noget ud af rollen som den, der lægger en dæmper på det hele, når de andre lande taler for en hård brexit og understreger, at Storbritannien skal mærke store konsekvenser ved at træde ud af EU,« siger han.

Selv om et besøg fra en britisk premierminister ikke er hverdag, venter der for Løkke et mindst lige så vigtigt møde senere denne uge, når han tager til Berlin for at mødes med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

»Mødet med Merkel ligger nok Løkke mere på sinde end mødet med May,« siger Marlene Wind.

»For et lille land som Danmark er det langt, langt vigtigere at være på god fod med EU end Storbritannien.«

Også Nedergaard understreger, at mødet med Merkel har stor betydning.

»Merkel er interessant, da hun er en eller anden form for uofficiel leder af EU. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at han også snakker med hende, når det drejer sig om brexit,« siger han.

Generelt venter en travl uge for Løkke, som også skal mødes med regeringscheferne for Portugal og Spanien.

Her skal Danmark ifølge Marlene Wind finde ud af, om man kan finde "nye partnere" i EU efter Storbritanniens exit.

/ritzau/