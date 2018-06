Politisk undersøgelse har udviklet sig »dybt, dybt skræmmende«: »Jeg tror, de fleste danskere tager sig til hovedet og tænker, vi har et råddent system«

Godmorgen og velkommen til den politiske morgenpost, der i dag skrives fra Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Årets folkemøde blev skudt i gang i går med et hav af debatter, god stemning, sol og en del fester i løbet af natten.

Vil du have en grundig opsummering fra Folkemødets første dag, så kan du få en fuld opdatering i Berlingskes politiske aftenpost fra Allinge. Så er det faktisk som at have været der selv. Næsten.

Inden vi når til en oversigt over dagens program i Allinge, går vi til dagens politiske historier.

Vi begynder i Berlingske, hvor Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen nu laver en kovending på uddannelsesområdet.

For efter at have lagt stemmer til det stærkt omdiskuterede uddannelsesloft, der betyder, at man ikke kan tage to videregående uddannelser inden for seks år, stiller hun sig nu ved siden af de øvrige røde partier og ønsker loftet udskiftet, hvis hun kommer til magten efter næste valg.

Uddannelsesloftet er nemlig med til at skabe en usund kultur, der presser og stresser de unge, mener Mette Frederiksen.

»For at imødegå det, mange børn og unge oplever som et præstationspres i vores uddannelsessystem, foreslår vi at afskaffe uddannelsesloftet. Det har medført, at vi som samfund er kommet til at give de unge et indtryk af, at de ikke må begå fejl, og at de hele tiden skal præstere. Det er en farlig kultur, og det presser dem,« siger hun.

Udmeldingen kommer efter, at der for nylig var et borgerforslag til afstemning i Folketinget om at afskaffe loftet, og dagen efter at Morten Østergaard i Berlingske stillede et krav til Mette Frederiksen om netop at afskaffe uddannelsesloftet, hvis de Radikale skal støtte Mette Frederiksen efter næste valg.

I den blå blok er der til gengæld stadig opbakning til uddannelsesloftet.

»Jeg mener, vi skal uddanne os hele livet, men vi skal ikke dobbeltuddanne os,« siger uddannelsesminister, Tommy Ahlers (V).

Her kan du læse en analyse fra Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, der skriver, at Mette Frederiksen »laver stor kovending på Bornholm - og slipper formentlig af sted med det«.

Politiet har brudt Grundloven under flere kinesiske besøg

Vi bliver i Berlingske og hos DR, der begge kan fortælle, at politiet ikke bare har brudt Grundloven i forbindelse med Tibet-sagen, der begyndte i 2012, da politifolk skærmede den kinesiske præsident for demonstranter og fratog demonstranterne tibetanske flag.

Politiet har siden 1995 mindst to gange tidligere taget særlige hensyn til kinesiske besøgende på bekostning af demonstranters grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig, fortæller en række både aktive og pensionerede politifolk til Berlingske.

Ifølge flere politikilder har det i årtier været praksis hos ordensmagten at skærme kinesiske delegationer i Danmark mod demonstranter.

»Jeg tænkte: 'Hold kæft, mand. Det var det samme, vi gjorde dengang i 1995',« siger den i dag pensionerede politikommissær Torben Juel Eriksen om Tibetsagen.

Han mødtes før topmødet i 1995 med kinesiske embedsmænd, der havde udtrykt bekymring over muligheden for demonstrationer.

»De fortalte, at de kunne imødese dødsstraf, hvis de kom hjem, og delegationen havde set demonstranter,« siger Torben Juel Eriksen.

Den pensionerede politikommissær Ole Kahr siger:

»Det har altid været en uskreven regel, at kinesiske delegationer ikke skulle se demonstranter.«

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har efter henvendelser fra Berlingske og DR torsdag meldt ud i en pressemeddelelse, at han lægger op til at lade den netop genåbnede Tibetkommission kulegrave kinesiske statsbesøg helt tilbage fra 1995. Tibetkommissionen er blevet genåbnet, efter DR har afsløret, at e-mails om sagen er blevet slettet i ministerier.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger til DR, at »nu er der kommet nye ting frem, og det tegner ikke noget godt billede. Det skal afdækkes«.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, kalder de nye oplysninger »dybt, dybt skræmmende«:

»Sagen har udviklet sig fra storm til orkan, og jeg tror, de fleste danskere tager sig til hovedet og tænker, vi har et råddent system,« siger Kofod Poulsen.

Nye krav fra Østergaard til Mette F. – men nytter det?

Som nævnt kom den radikale leder Morten Østergaard i torsdags med et krav til Mette Frederiksen om at lytte til R på udlændingepolitikken, hvis hun ville have partiets støtte.

I går kom Østergaard først hos DR og siden på scenen i Allinge med et nyt krav til Mette Frederiksen.

»Jeg giver en garanti til danskerne om, at en regering for at få vores støtte skal gøre sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik,« siger Morten Østergaard til DR og fortsætter:

»Jeg kræver, at en regering for at få vores opbakning skal være uafhængig af Dansk Folkepartis mandater og deres politik.«

Adspurgt om, hvad han mere konkret mener, siger han:

»Det betyder, at inden regeringen skal dannes, skal vi have vished for, at Dansk Folkeparti hverken har de afgørende mandater i den parlamentariske konstellation eller får vetoret på bestemte politiske områder.«

DR har ikke spurgt Socialdemokratiet om en kommentar på historien.

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen skriver i en analyse, at Morten Østergaard virker som en »desperat mand« og paradoksalt nok risikerer at sende endnu mere magt over i hænderne på Kristian Thulesen Dahl med sin manøvre.

»Det er en meget særegen tale, Morten Østergaard har holdt under Folkemødet. Ret beset giver det ingen mening, at han vil udelukke Dansk Folkeparti fra dansk politik. Dét, at han kræver på forhånd, at Dansk Folkeparti ikke skal have indflydelse, er tæt på det absurde al den stund, at Kristian Thulesen Dahls mandater indgår i et stort politisk flertal, der er enig om at føre en stram udlændingepolitik,« siger han.

Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard har anmeldt talen og giver den fire stjerner under overskriften »Wannabe Macron forsøgte at stampe sig til indflydelse«.

»Problemet er selvfølgelig, at Morten Østergaard ikke har den medfødte karisma til at løfte sig til Macronske højder. Derfor gav talen ikke det sug i maven, som den var skrevet til. Men han gjorde, hvad han kunne. Inklusiv den lille kunstpause inden talens nyhed: Garantien.«

Dagens fødselar fortryder ikke ikonisk sturerent citat

Vi springer til landets tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der i dag fylder 75 år.

I den anledning har Jyllands-Posten lavet et interview med fødselaren. Selv om interviewet var aftalt til at skulle handle om EU, har journalisten sneget et spørgsmål ind i interviewet om det citat, som Nyrup nok huskes bedst for: Om han fortryder, da han fra Folketingets talerstol i sin åbningstale i 1999 sagde de nu ikoniske ord om Dansk Folkeparti, at »stuerene, det bliver I aldrig«.

Siden er meget sket, og Mette Frederiksen kører i dag et tæt parløb med Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti.

Alligevel fortryder Poul Nyrup ikke sin opsang fra talerstolen

»Det har jeg det ret godt med. Det har DF også«, siger han til JP.

Dermed gentager han, hvad han sagde så sent som september 2017 i »Statsministrene« på DR.

Fire hurtige nyheder, du også skal have med

1) Nye Borgerliges næststørste profil, Mette Thiesen, der er folketingskandidat og sidder i byrådet i Hillerød, har på Facebook hængt et privat vagtfirma ud som værende »Sharia-vagter«, efter vagterne var blevet bestilt til en muslimsk begivenhed. Men vagtfirmaet er autoriseret og registreret under Rigspolitiets godkendte vagtvirksomheder, og derfor har virksomhedens stifter nu meldt politikeren til politiet for udtalelsen, skriver Berlingske.

2) Gallup har lavet en undersøgelse for Berlingske om, hvilke dagsordener der er de vigtigste. Her kan du se, hvad kvinder og mænd, unge og gamle og de forskellige partiers tilhængere vægter højest.

3) Børne- og socialminister Mai Mercado (K) fik i går overrakt en række bud på moderne børneopdragelse og forældreansvar fra et ekspertpanel.

Forslagene handler blandt andet om et dannelseseftersyn af dagtilbud og skoler, børnehave-hjem-samtaler, øget fokus på forældrenes ansvar samt at få undersøgt konsekvenser ved børns færden på digitale medier, skriver Politiken.

»Lige så snart, at vi mødes i fællesskaber, er det ikke et privat anliggende. Så er det noget, som vi alle oplever. Det betyder, at hvis der kommer børn i skoler, fritidsordninger eller ude i foreningslivet, som ikke har basal opdragelse med, så har det betydning for resten af børnegruppen. Jeg har grundlæggende det synspunkt, at hvis vi gerne vil uddanne og danne vores børn, så må man i det mindste forvente, at der også følger en opdragelse med. Det er svært at uddanne og danne et barn, der ikke er opdraget,« siger ministeren til Politiken.

4) Københavns overborgmester Frank Jensen (S) godkendte, at politikere gratis måtte bruge rådhuset til private fester. Men nu fastslår Ankestyrelsen i en afgørelse, at det var ulovligt, skriver B.T.

Frank Jensen meddelte via sin presserådgiver tidligere på ugen til B.T., at han ikke havde yderligere kommentarer til sagen, end hvad han tidligere har sagt. B.T. opsøgte derfor Frank Jensen på Folkemødet for at få overborgmesterens reaktion på Ankestyrelsens afgørelse.

Dagens anmeldelse

Finder vi i Berlingske, som anmelder alle partiledernes tale på hovedscenen i Allinge. Partilederne får fra nul til seks stjerner i kategorierne nyhedsværdi, retorik, gennemslagskraft, humor og samlet bedømmelse.

I går var Alternativets Uffe Elbæk som den første på talerstolen, og det har kastet alt fra nul til fire stjerner af sig.

»Når Uffe Elbæk indtræder scenen med wov, wauv, helt vidunderligt … er alt trygt, men også forudsigeligt. Hans sprog er som en vækkelsesprædikant blandt sine egne får i et jysk andelssamfund,« lyder det.

Dagens debat

Finder vi hos TV 2, hvor Venstres kommende kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade, skriver, »at danske velfærdsydelser tilhører danskerne – ikke udenlandske borgere«. Det gør han, efter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har meddelt, at det ikke har været muligt at samle et flertal i EU til at begrænse, hvor mange velfærdsydelser der ryger ud af Danmark til vandrende arbejdstagere og deres familier i EU.

»Helt ærligt, er det retfærdigt, at en arbejdende polak i Danmark kan sende børnepenge hjem til sine børn i Polen på danske skatteyderes regning? Er det i orden, at udenlandske borgere kan komme til Danmark og få SU? Er det rimeligt, at østeuropæere kan tage deres dagpenge med tilbage til hjemlandet, indtil de finder et job, selv om leveomkostningerne i mange østeuropæiske lande er væsentligt lavere end herhjemme,« skriver Gade.

Det sker i dag

Der vil - igen – i dag være en stribe interessante debatarrangementer på Folkemødet. Se programmet her.

I dag er der følgende partiledertaler fra hovedscenen:

10.00 Anders Samuelsen (LA)

13.00 Mette Frederiksen (S)

16.00 Lars Løkke Rasmussen (V)

19.00 Pia Olsen Dyhr (SF)

Der er aftenpost fra Allinge igen i aften.

Ha’ en god dag på Folkemødet (hvis du er så heldig at være der), eller ha’ bare en rigtig god weekend.