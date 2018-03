En udtalelse fra Thulesen Dahl har vakt »dyb irritation« i regeringens rækker

Godmorgen.

En ny dag truer. Det samme gør en ny omgang politisk morgenpost.

Der er rigeligt med både små og større politiske historier i landets medier i dag, så vi hopper straks ud i det.

Inden vi skal til historien bag overskriften, begynder vi hos Avisen Danmark, som har fået indsigt i et nyt udspil fra regeringen, som vil have hårdere straf til pjækkende ledige.

Det skal således have større konsekvenser, når kontanthjælpsmodtagere eller personer på uddannelseshjælp og integrationsydelse pjækker fra aftalte aktiviteter, laver sort arbejde eller opholder sig i udlandet, hedder det i oplægget.

»Der er behov for at sende et signal om, at det får mærkbare konsekvenser, når man bliver væk fra et aftalt tilbud eller gør noget, som er i direkte strid med loven,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Avisen Danmark.

Regeringen lægger blandt andet op til en skærpet sanktion mod kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager ydelser, mens de opholder sig udlandet. Her bliver konsekvensen blandt andet, at ydelsen nedsættes med en tredjedel i 20 uger, skriver avisen.

Læs mere om sanktionerne og få politiske reaktioner her.

»Det undrer mig dybt at høre«

Jyllands-Posten skriver, at ledelsen i Femern A/S ignorerede en klokkeklar advarsel, da man indgik milliardkontrakter med entreprenørvirksomheder uden at have en tysk godkendelse af tunnelen til Nordtyskland.

Det har resulteret i, at danmarkshistoriens største anlægsbyggeri risikerer at blive ramt af en prisstigning i milliardklassen, skriver avisen.

Historien kort:

I 2010 advarede Bettina Enderle, der var Femern A/S' tyske juridiske rådgiver, mod at indgå kontrakter, før en tysk godkendelse af projektet var på plads.

Før da kunne man ikke vide, hvilke krav og betingelser de tyske myndigheder ville stille, lød advokatens argument i en intern e-mail, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af.

Samtidig blev advarslen aldrig videregivet til Folketingets ordførere. SF, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti vil nu have sagen undersøgt.

»Det undrer mig dybt at høre. Dette skal vi have undersøgt helt til bunds,« siger transportordfører Villum Christensen (LA).

Du kan læse hele historien hos Jyllands-Posten her. Avisen har også begået en længere baggrund, som du kan dykke ned i her (kræver abonnement).

Dagens analyse

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vakte opsigt, da han i sidste uge opfordrede de offentlige arbejdsgivere til at komme lønmodtagerne i møde under de igangværende forhandlinger om nye overenskomster på det offentlige område:

»Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt,« sagde lederen af regeringens støtteparti til TV 2 på Kommunernes Landsforenings (KL) topmøde i Aalborg.

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, skriver i dag, at Thulesen Dahls indspark i lønstriden bliver fulgt tæt i regeringen, som ikke er tilfreds.

»I disse dage vækker det dyb irritation i regeringens rækker, at DF – i øvrigt sammen med flere andre partier fra oppositionen – er gået ind i balladen om overenskomsterne for de offentligt ansatte. Fra arbejdsgiverside er frygten selvsagt, at opbakning til lønmodtagerside fra ledende politikere kan være en mobiliseringskraft forud for en mulig storkonflikt. Og at tvivl om støtte til et eventuelt regeringsindgreb kun kan fordyre en forhandlingsløsning,« skriver Ib og konkluderer senere:

»Lige nu synes regeringen kun at have én ven i konfliktnøden: Socialdemokratiet.«

Hele analysen her (kræver abonnement).

Avisen skriver i øvrigt i dag, hvordan lønningerne i det private erhvervsliv stiger mindre end forventet. Og det presser forhandlerne i de aktuelle stridigheder. Mere om det her (kræver også abonnement).

OVERBLIK: Her er knasterne i overenskomstforhandlingerne Lærernes arbejdstid, betalt frokostpause og løngab for offentligt ansatte gør kommende forhandlinger svære. Der skal forhandles nye aftaler på plads for 745.000 offentligt ansatte, hvis nuværende overenskomster udløber 1. april. Men forhandlinger er brudt sammen for de ansatte i stat, kommuner og regioner. De ansattes fagforeninger har varslet konflikt fra 4. april. Onsdag har innovationsminister Sophie Løhde (V), som er topforhandler for arbejdsgiverne i staten, svaret igen med omfattende lockoutvarsel for 120.000 statsansatte. Kommuner og regioner kan også ende med at varsle lockout - begge holder møder senere onsdag. Især tre temaer gør det svært for forhandlerne at nå hinanden. Læs om knasterne her: Løn: * De offentligt ansatte kræver mærkbare lønstigninger, men det er på forhånd blevet afvist af arbejdsgiverne. * Parterne er uenige om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes i kølvandet på finanskrisen. * En reguleringsordning skal sikre, at de to gruppers løn skal stige i samme takt. Men arbejdsgiverne mener, at ansatte i kommuner, regioner og staten »skylder« for tidligere lønstigning. Derfor kan de ikke gå med på lønmodtagernes krav om lønstigninger. * Innovationsminister Sophie Løhde (V) er ny topforhandler for arbejdsgiverne i staten og indledte forhandlingerne med at slå fast, at de offentligt ansatte allerede havde fået for store lønstigninger. * Det førte til en kampagne på de sociale medier, hvor blandt andet sygeplejersker lagde deres lønsedler frem. Frokostpause: * Spørgsmålet om frokostpausen kommer efter en længere periode med dårligt samarbejdsklima mellem repræsentanter for lønmodtagere i staten og arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen. * Lønmodtagerne mener, at retten til betalt frokostpause er og skal være en del af overenskomsten. * Men i Moderniseringsstyrelsen mener man, at det blot har været et personalegode på arbejdspladserne, og at den lokale ledelse dermed kan beslutte at afskaffe den betalte frokostpause. Lærernes arbejdstid: * Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb. Det kom efter sammenbrudte forhandlinger og en længerevarende lockout i 2013. * Men forud for de aktuelle forhandlinger har organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale. * De ville ikke forhandle med arbejdsgiverne på deres områder, før der var udsigt til, at lærerne får en arbejdstidsaftale på plads. * Der er ikke præsenteret nogen arbejdstidsaftale endnu, men parterne genoptog forhandlingerne 22. januar. Efterfølgende brød forhandlingerne sammen, og parterne skal forsøge at nå hinanden i Forligsinstitutionen. Kilder: Faos/Københavns Universitet og Ritzau. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dagens analyse II

I Berlingske skriver avisens politiske kommentator, Thomas Larsen, at der på Christiansborg er sat gang i rygtemøllen, efter at det er blevet klart, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skifter valgkreds og stiller op som sit partis topkandidat i Aalborg ved næste valg.

»Når Christiansborg summer af rygter i forbindelse med Frederiksens skifte, skyldes det, at en del i Venstre drømmer om, at S-formanden ved det kommende valg bliver udfordret af Inger Støjberg, der står bomstærkt i det jyske. I modsat fald frygter flere i Venstre, at Mette Frederiksen groft sagt vil rydde hele bulen og tilføje Venstre et kæmpe nederlag,« skriver Thomas Larsen.

Den politiske kommentators »bedste gæt« er dog, at det ikke kommer til at ske.

»Ligegyldigt, hvor mange ressourcer Venstre ville kaste ind i kampen, ville partiet aldrig kunne overgå Socialdemokratiet, for det ville være en minister, som skulle op imod formanden for landets største parti. Og der ville på forhånd være udsigt til, at Frederiksen ville blive langt mere synlig, og i valgkampen som partiformand ville hun med garanti tiltrække både lokale, regionale og nationale medier i stor skala.«

»Set fra Inger Støjbergs side kan det af samme grund være mere attraktivt at blive i Vestjyllands Storkreds, hvor hun står bomstærkt, og hvor der i øvrigt vil blive lagt op til et interessant slag mellem hende og finansminister Kristian Jensen.«

Hele analysen kan læses her.

Ikke nede Mette

Apropos Mette Frederiksen:

Hvis S-formanden havde håbet på at blive modtaget med åbne arme af sit politiske bagland, så kan hun godt tro om igen, skriver TV 2 Nord.

Hos mediet siger HK Nordjylland nemlig, at man ikke ønsker, at Frederiksen kommer og taler ved det store 1. maj-arrangement i Aalborg.

»Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag,« siger formand for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Petersen til TV 2 Nord.

Mere om det her.

Den sene Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere taget brodden af kritiske historier i medierne ved at komme dem i forkøbet på Facebook.

Det forsøgte Løkke muligvis også i går aftes. Men uden held.

Klokken 00.27 kunne han konstatere, at BT åbenbart ikke havde en historie om LøkkeFonden i avisen alligevel. Som han skrev på Facebook:

»Vi kommer åbenbart til at vente lidt på BTs voldsomme afsløring...«

Hele opslaget kan du se herunder.

En dyr udtalelse

Berlingske har i dagens avis set nærmere på det kommende medieforlig.

Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler om, hvor meget der skal skæres i DR, og de ventes inden længe at være klar med et tal.

Ifølge Berlingskes oplysninger ender besparelserne med at være i omegnen af 16 procent, men intet er fastlagt endnu. Klart står det dog, at besparelserne i DR bliver adgangsbilletten for de andre partier, der ønsker at være med i forhandlingerne om indholdet af forliget, skriver avisen.

Klart står det også, at DRs bestyrelsesformand, Michael Christiansen, gav sit bidrag til forhandlingerne, da han i februar sagde til Politiken, at besparelser på 12,5 procent ville være rimelige og realistiske.

En udtalelse, Dansk Folkeparti har brugt til at presse prisen op – støttepartiet har nemlig spillet ud med besparelser i DR på 25 procent.

Flere centrale kilder fortæller til Berlingske, at i det øjeblik Michael Christiansen kom med sin melding, voksede tallet ved forhandlingsbordet.

Læs hele historien her.

Her er fem historier i kort form, du også skal kende til i dag

1: Den stærkt omdiskuterede efterlønsreform er en ren gevinst for den danske økonomi, skriver Berlingske Business.

Siden 2008 har den givet en samlet besparelse på 53 milliarder kroner, fordi stadigt færre danskere går på efterløn og bliver i job i stedet for. Alene i år ser reformen ud til at give en besparelse på lige over 12 milliarder kroner, skriver avisen.

Bo Sandemann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, mener, at efterlønsreformen er den hidtil mest succesrige blandt de mange reformer, som er lavet af forskellige regeringer de seneste mange år.

Læs den vurdering og hele historien hos Berlingske Business her.

2: Erhvervslivet er ved at miste tålmodigheden med den danske regering og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i forsøget på at få bragt de ulovlige danske logningsregler til ophør.

Det viser et nyt fælles høringssvar fra Teleindustrien, Dansk Erhverv, DI Digital, IT-Branchen og Dansk Energi, som Information i dag beskriver.

Mere om det her.

3: Apropos Pape.

Alternativet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil fastholde Folketingets demokratiske kontrol med statens samkøring af borgernes personoplysninger. Det skriver Politiken.

Med et ændringsforslag vil partierne fjerne en udskældt paragraf i Søren Pape Poulsens forslag til en ny databeskyttelseslov.

Lovforslaget vil i sin nuværende form give kommuner og andre myndigheder en langt mere smidig adgang til at samkøre registre og anvende borgernes persondata til nye formål.

Mere hos Politiken her.

Avisen skriver i øvrigt, at Pape ikke siden 6. december, hvor Politiken bragte sagen frem, har villet give interview om de udskældte elementer i lovforslaget. Og siden forrige fredag har han heller ikke svaret skriftligt på Politikens spørgsmål.

4: Om få år kan der vente endnu en gigantisk regning for de rige kommuner i hovedstaden. Det skriver Berlingske.

Den tikkende bombe kan blive udløst, når de nye ejendomsvurderinger slår igennem i den kommunale udligning. Medmindre man i god tid før 2025 aftaler noget andet, vil Københavns Kommune således skulle betale yderligere 1,7 milliarder kroner til resten af landet. Aarhus og Frederiksberg skal af med en ekstra halv milliard kroner, og Gentofte må slippe godt 100 millioner kroner.

Det fremgår af en analyse fra den liberale tænketank Cepos, som avisen beskriver.

Du får en grafik over de mulige ekstraregninger herunder. Og historien kan læses i sin helhed her.

5: Politiken skriver, at cirka 1.600 elever hvert år skal testes i stopprøver i 0. klasse.

Det oplyser Undervisningsministeriet i en mail til avisen, hvor man for første gang sætter tal på, hvor mange elever der kan blive ramt af de stopprøver, der er en del regeringens ghettoudspil.

Det kan du læse mere om her.

Dagens bog

I en ny bog kortlægger RUC-forsker Jesper Dahl Kelstrup de tænketanke, der de senere år vundet indflydelse og medietække i Danmark.

Og han stiller spørgsmålet, om politikere er i færd med at idéudlicitere udviklingen af ny politik?

Berlingske har læst med. Historien finder du her.

Det sker i dag

11:30 Åbent samråd om virksomhedspraktik

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er kaldt i samråd om virksomhedspraktikordningen. Ministeren skal blandt andet redegøre for omfanget og jobeffekten af ordningen, og om han mener, den fungerer tilfredsstillende.

Og ellers ikke det store.