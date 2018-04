Danske politikere opfordrer til boykot af Putins VM: Vi må se med på TV

Godmorgen og velkommen til ugens anden morgenpost - dit daglige overblik over dagsordenen i dansk politik.

Og vi begynder med storpolitikken. For på mandag får statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøg af sin britiske kollega Theresa May, der er Storbritanniens premierminister.

Brexit står naturligvis på dagsordenen, men Lars Løkke Rasmussen lod i går forstå, at han forventer, at de to regeringschefer samtidig vil »drøfte forholdet til Rusland efter giftangrebet i Salisbury«, som han udtalte i en pressemeddelelse:

»Danmark har sammen med vores europæiske partnere bakket stærkt op om Storbritannien både i ord og handling. Det er på tide, at Rusland lægger kursen om og viser respekt for de internationale regler og aftaler,« tilføjede statsministeren.

Rusland afviser selv at stå bag giftangrebet på den russiske eksspion og dennes datter. Men Danmark har - i lighed med en række andre vestlige lande - udvist to russiske diplomater. Og Lars Løkke Rasmussen ville i går over for DR ikke afvise, at det officielle Danmark også vil boykotte det forestående fodbold-VM i Rusland, hvortil det danske herrefodboldlandshold er kvalificeret.

»Det kan man bestemt ikke udelukke, men det er ikke noget, jeg står og konkluderer. Det afgørende er, at vi får vist Rusland, at vi ikke accepterer denne fremfærd,« lød det fra Løkke.

De Konservative og Venstres udenrigsordførere, Naser Khader og Michael Aastrup Jensen, er - i hvert fald personligt - tilhængere af en boykot. Naser Khader (K) vil ikke blande sig i, om Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og kompagni drager til Rusland, men både kulturministeren og Kongehuset bør holde sig væk, mener han.

Og personligt mener Michael Aastrup Jensen (V) ligeledes, at ministre og kongelige bør følge med hjemmefra.

»Det er meget svært for det officielle Danmark at tage til Rusland og feste. Jeg synes ikke, at vi skal sige nej til, at vores fodboldlandshold tager af sted, men vi andre må sidde herhjemme og se med på TV,« siger han.

Fløjten har lydt, og vi går videre til dagens andre historier.

Socialdemokrat tilbageholdt i Bahrain

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen (S) er efter eget udsagn tilbageholdt i lufthavnen i den arabiske golfstat Bahrain. Det skriver Ritzau.

Folketingspolitikeren er rejst til det arabiske kongedømme for at besøge den fængslede danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja.

»Jeg spillede med åbne kort i paskontrollen og fortalte, hvorfor jeg var her. Så fik jeg at vide, at jeg var en sikkerhedsrisiko, og mit pas blev taget,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Pape går ind i PET-ballade

Vi skal også nå et par opfølgninger på historier, vi også havde med i gårsdagens politiske morgenpost.

Dagbladet Politiken kunne i går fortælle om en hemmelig database hos Politiets Efterretningstjeneste (PET), hvortil efterretningstjenesten overfører en ukendt mængde følsomme personoplysninger, selvom oplysningerne ifølge PET-loven skal slettes senest 15 år, efter at de er indsamlet.

Historien fik en række juridiske iagttagere til at ytre hård kritik af efterretningstjenesten, og flere politiske partier - herunder regeringspartiet Venstre - krævede en redegørelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Og det skal de få, oplyser Pape i dagens Jyllands-Posten.

»Jeg har bedt PET om en orientering til Retsudvalget om, hvordan man hos PET håndterer de dokumenter, som Rigsarkivet har besluttet at bevare for eftertiden,« lyder det fra Søren Pape Poulsen i en mail til avisen.

»Det er et decideret krav«

I går beskrev morgenposten ligeledes, at Dansk Folkeparti forud for de kommende medieforligsforhandlinger ønsker at rykke TV2 tilbage til Odense.

Berlingske fangede i går DFs medieordfører, Morten Marinus, og han gør det nu klart, at en delvis tilbagerykning af TV2 over Storebælt er et DF-krav for at kunne støtte et salg af TV 2.

»Det her er et decideret krav. Skal vi støtte et TV 2-salg, så skal det både være med de eksisterende public service-forpligtelser, men også med en forpligtelse i forhold til, at hovedsædet skal være i Odense,« siger han til avisen.

Morten Marinus ønsker konkret, at »i hvert fald over 60 procent« af TV2s medarbejdere skal have arbejdsplads i den fynske hovedstad.

Berlingske har også talt med regeringspartiet Venstres medieordfører, Britt Bager, som kalder det »både afgørende og fornuftigt«, at TV 2s hovedsæde fastholdes i Odense, men hun mener også, at en nuværende, omtrent ligelig fordeling af medarbejderne mellem Odense og København er acceptabel.

Kravet fra Dansk Folkeparti kommer efter, at partiet også har foreslået at flytte Radio24syv til Vestdanmark.

Som følge af debatten har Kristeligt Dagblad talt med en række forskere og politikere om, hvorvidt det reelt har betydning for mediedækningen, om medierne har hovedsæde i København eller andre steder i landet.

Medieforsker Michael Bruun Andersen fra Syddansk Universitet peger i den forbindelse på erfaringer fra Norge, hvor norsk TV2 efter en flytning til Bergen - Norges næststørste by - ifølge medieforskeren fik mere besvær med at få »topkilder« i studiet.

Men Dansk Folkepartis Peter Skaarup mener sagtens, at Radio24syv kan have et studie på Christiansborg i København og blive drevet fra Aarhus, og at TV 2 på samme måde kan have hovedsæde i Odense og en stor afdeling i hovedstaden.

Og, siger Peter Skaarup til avisen, »selve det symbol, at man har hovedsæde i Aarhus og i Odense, gør, at vi får knap så skæv en udvikling, som vi har haft«.

Færre unge presser gymnasier

Vi vender tilbage til Jyllands-Posten, der skriver, at antallet af ansøgere til det almene gymnasium er det laveste siden 2009. Samtidig falder antallet af unge i aldersspændet fra 16-19 år, og det presser især de mindre gymnasier, skriver avisen.

20 almene gymnasier har således et ansøgertal på under 100 unge, og da en række populære bygymnasier samtidig har hævet kapaciteten, frygter flere rektorer og den nye formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), at et forslag fra regeringen kan skævvride udviklingen yderligere.

Som en del af sin ghettoplan, foreslår regeringen nemlig, at gymnasier fremover selv skal kunne bestemme 25 pct. af deres optag, f.eks. med krav til de unges karakterer eller til deres musiske eller sportslige kunnen.

»Hvis det her bliver en mulighed, som alle gymnasier har, kan det være med til at forstærke effekten af, at nogle gymnasier i forvejen er populære, mens andre har det svært,« siger Stephanie Lose til avisen, der også har talt med undervisningsminister Merete Riisager (LA), der svarer, at »vi kan ikke nøjes med at se på, hvilke faktorer rektorerne peger på – vi må også have elevernes perspektiv med«.

Læs mere her.

Dagens overenskomstanalyser

... finder du i Berlingske og i Børsen.

Som bekendt forhandles - og diskuteres - der på livet løs mellem de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer for at undgå den varslede storstreje og kæmpelockout af medarbejder i stat, regioner og kommuner. Foreløbig uden resultat.

Berlingskes samfundsredaktør, Bent Winther, skriver i sin analyse, at »David og Goliat har byttet roller i de offentlige forhandlinger«.

Det med henvisning til, at topforhandler Dennis Kristensen fra FOA netop beskrev styrkeforholdet mellem de ansatte og arbejdsgiverne med denne bibelske reference, at arbejdsgiverne - eller Goliat i Kristensens optik - i sin tid varslede lockouten.

»Knap en måned senere står det mindre klart, hvem der er David, og hvem der er Goliat i opgøret om de offentlige overenskomster. Sammenholdet - eller musketereden - mellem de faglige organisationer har vist sig at være mere solid end ventet. Og det styrker de ansattes position,« skriver Bent Winther:

»Ud over sammenholdet, så har de ansatte ifølge flere meningsmålinger folkestemningen på deres side. Regeringen og de kommunale politikere har dermed meget at tabe ved en storkonflikt, der næsten ikke kan andet end at ende med et politisk indgreb,« lyder analysen.

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, skriver i sin analyse, at »taberne står i kø i overenskomstdrama«.

Hun skriver bl.a., at der »dybt inde i regeringens rækker« er »bekymring over forløbet« og »en erkendelse af, at man hellere vil åbne pengekassen end løbe risikoen for en storkonflikt og lammende vrede fra store vælgergrupper«.

Men ifølge Ib er det ikke kun regeringen, »som risikerer dyr ballade i tilfælde af storkonflikt«. Det gælder også politikere som de Radikales formand, Morten Østergaard, og DFs ditto, Kristian Thulesen Dahl. Læs mere her.

To korte, du lige skal have med

1. En lang række kommuner hæver nu for første gang i syv år dækningsafgiften, som er en særlig skat på virksomheder. Det skriver Børsen. I 39 kommuner, hovedsageligt i Hovedstadsområdet, Nordjælland og i de store byer, skal virksomhederne derfor tilsammen betale 2,3 mia. kr. i dækningsafgift svarende til 41 mio. kr. mere end sidste år.

2. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var i går kaldt i samråd om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion til et saudiarabisk konglomerat for 15 mio. kr.. Salget har fået hård kritik af Rigsrevisionen, som tidligere på året vurderede, at salget kan ende med at koste skatteyderne 1,8 mia. kr. Men på samrådet udtalte ministeren, at hendes ministerium »finder kritikken uproportional og på flere stræk uberettiget«. Det skriver både Ekstra Bladet og Politiken.

»Selvfølgelig er der ting, der kunne have været gjort bedre, og ministeriet er da også blevet klogere undervejs,« tilføjede Ellen Trane Nørby på samrådet.

Ekstra Bladets historie er ikke på nettet. Politikens kan du finde her.

Dagens »My Little Pony«

Ekstra Bladet har dog ikke kun travlt med at dække samråd. Som morgenposten skrev i går, har avisen flere gange i den seneste tid dækket ministres brug af gratis koncertbilletter.

Historierne har fået Enhedslistens Finn Sørensen til at bede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om at redegøre for, »hvilken tjenstlig begrundelse, som ligger til grund for at ministeren har modtaget de omtalte koncert-billetter«.

Kort før påske kom der så et svar fra beskæftigelsesministeren, og heraf fremgår det bl.a., hvilke koncerter ministeren har deltaget i. Ekstra Bladet har i sin dækning omtalt Troels Lund Poulsen som »ROCK-TROELS«, men af svaret fremgår det også, at han foruden Rolling Stones- og Sting-koncerter har deltaget i en gallapremiere på »My Little Pony« i København.

Læs svaret her.

Dagens bornholmerminister

I påsken foreslog flere Venstre-politikere fra hovedstadsområdet, at Danmark skulle have en minister for hovedstaden.

Det har fået Bornholms Tidende til at foreslå Venstre-folketingsmedlemmet Peter Juel Jensen som minister for Bornholm. Selv kommenterer Juel Jensen forslaget - og debatten - således:

Det sker i dag

10.30: Åbent samråd med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

I folketingssalen skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) svare på et spørgsmål fra socialdemokraten Simon Kollerup om, hvorvidt han mener, »at ministre i regeringen er ministre døgnet rundt, sådan som statsministeren ved en tidligere lejlighed har udtalt«.

Morgenposten siger tak for i dag og på gensyn.