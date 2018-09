Politisk flertal er åbne for at fjerne 1000 krone-seddel

Det kan snart være slut med at betale med den danske 1000 krone-seddel.

I hvert fald er Folketingets tre største partier åbne over for et forslag om at afskaffe den værdifulde seddel som led i bekæmpelsen af hvidvask og anden kriminalitet.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti er alle positive over for forslaget om at fjerne sedlen. Forslaget stammer fra Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation.

Forslaget kommer, efter at regeringen, Socialdemokratiet, DF, Radikale og SF onsdag har præsenteret en aftale, der blandt andet indebærer, at det ikke længere skal være muligt at betale, veksle eller få udleveret en 500 euroseddel i Danmark.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, siger, at han er klar til at se på en udfasning af 1000 krone-sedlen.

»Med de problemer, der har været med 500 euro-sedlen, er det helt oplagt at fjerne den. Vi har relativt heftige beviser på, at den bruges i kriminelle kredse.«

»Hvorvidt det samme gør sig gældende for 1000 krone-sedlen, har jeg ikke set lige så slående beviser for, men det er da bestemt en overvejelse værd,« siger ordføreren.

Morten Bødskov (S), der er formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, er ligeledes positivt stemt. Han kræver dog først en redegørelse fra erhvervsminister Ramus Jarlov (K).

»Vi har en interesse i at vores seddelsystem ikke er med til at fremme økonomisk kriminalitet. Derfor vil vi gerne være med til at se på det,« siger han og tilføjer:

»Det er klart, at når bankerne peger på det, så er det selvfølgelig noget, som vi skal tage meget alvorligt.«

Allerede sidste sommer erklærede Enhedslisten sig klar til at fjerne 1000 krone-sedlen. Dengang var der dog ikke umiddelbart flertal for forslaget.

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, fortæller, at partiet siden da er blevet klar til at vinke farvel til den mest værdifulde danske seddel.

»Der skal selvfølgelig være en overgangsordning, men det virker meget fornuftigt. Vi foreslår også, at man får lavet en lignende begrænsning af 200 euro-sedlen som 500 euro-sedlen.«

