Politikere vil fjerne afgifter på snus og kaffeerstatning

København. Afgifter på snus og kaffeerstatning får den politiske økse.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil "rydde op" i en række afgifter, og han forventer at lande en aftale med De Radikale og Dansk Folkeparti torsdag, skriver Børsen.

- Nu ser det ud til, at vi kan blive enige om en ordentlig oprydning. Det er ikke, fordi det her flytter bjerge, men jeg tror, det kan være med til at fjerne nogle irritationsmomenter.

- Og når man lægger det sammen med den aftale, vi lavede sidste år, vil der være tale om væsentlige lettelser, siger skatteministeren til Børsen.

Regeringen nedsatte for to et halvt år siden et såkaldt oprydningsudvalg, der skulle se nærmere på afgifterne.

30 initiativer skal nu være klar til at ændre på nogle af disse og følge efter en erhvervs- og iværksætteraftale fra sidste år.

Foruden afgifter på snus og kaffeerstatning drejer det sig blandt andet om en traktorafgift samt en række lempelser af tinglysningsafgiften.

- Der er tale om afgifter, der har et meget begrænset provenu for staten. Det giver for eksempel ingen mening at bede en landmand om at betale 41,25 kroner to gange årligt for sin påhængsvogn, siger skatteministeren.

Ministeren forventer, at det vil spare erhvervslivet for mellem 50 og 60 millioner kroner.

Partiernes plan får ros af Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, kalder det "et skridt i arbejdet på at gøre op med den myriade af afgifter, der ikke giver mening".

