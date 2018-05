Politikere var chokerede og forargede over Pia Kjærsgaard, men »det lugter langt væk af hykleri«

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, er af flere politikere blevet kritiseret for ikke at respektere eller forstå Grundloven, efter hun i sidste uge kaldte fritstillede politikere for en »parlamentarisk uskik«. Formandens udtalelser ophidser dog ikke to eksperter i Grundloven. Én af dem kalder ligefrem Kjærsgaards opsang for »befriende.