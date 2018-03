Politikere nægter at nedtone forargelse over domsafsigelse: Det er vores pligt at kritisere retssystemet, regeringen og Kongehuset

Der var ikke lagt fingre imellem, da Socialdemokraternes Lars Aslan Rasmussen tog til tasterne for at udtrykke sin harme over frifindelsen af bandelederen Shuaib Khan. Selv mener han ikke, at han gik for langt. Søren Espersen (DF) mener, at det er en pligt at kritisere.