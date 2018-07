Politiet skal forebygge vold med hjælp fra skadestuer

København. Dansk politi skal have hjælp fra skadestuerne til at forebygge vold.

Det er målet for et flertal i Folketinget, der er inspireret af erfaringer fra udlandet, som både Rigspolitiet og en ledende overlæge ser perspektiver i.

Det skriver Jyllands-Posten.

I den walisiske by Cardiff får politiet oplysninger fra skadestuerne om, blandt andet hvor voldsofre har været udsat for volden, og hvordan den er begået.

Det foregår ifølge myndighederne anonymt og har nedbragt antallet af voldsepisoder med 42 procent. Metoden er eksporteret til storbyer som Amsterdam, Sydney og Cape Town.

- Det lyder både simpelt og vældig interessant for dansk politi, siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V) til Jyllands-Posten.

Samme toner lyder fra Dansk Folkeparti.

- Jeg tror, at Cardiff-modellen kan blotlægge nogle af de sorte pletter, der er i nattelivets voldsmønstre, siger Peter Skaarup (DF), der er formand for retsudvalget i Folketinget.

Også Socialdemokratiet bakker op.

- Det er et projekt, som er lige til at tage og kopiere i Danmark. Egentlig kan det undre mig, at vi ikke har gjort det allerede, siger Morten Bødskov, der er retsordfører for Socialdemokratiet.

De tre politikere vil bede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at redegøre for, hvordan metoden kan fungere i Danmark.

Rigspolitiet synes også, at idéen lyder spændende, og samme toner lyder fra en overlæge.

- Det giver rigtig god mening at gøre det samme i det offentlige rum, så længe registreringen kan foregå inden for lovens rammer og under fuld diskretion for vores patienter, siger Ole Mølgaard, der er ledende overlæge for akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital.

