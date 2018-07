Pio fastholder uafhængighed: »Vi har 100 procent redaktionel frihed«

»Vi har et klart politisk afsæt og er opkaldt efter Louis Pio, der var medstifter af Socialdemokratiet, politisk aktivist og bladudgiver. Vi har et værdigrundlag, som vi har til fælles med blandt andet Socialdemokratiet, store dele af fagbevægelsen og dele af bevægelser som SF og andre. Vi er stolte af vores politiske grundlag og vores værdimæssige afsæt – det lægger vi ærligt og klart frem i modsætning til stort set alle andre medier. På den baggrund er vi også meget stolte af, at dele af fagbevægelse vil støtte vores virke. Det afgørende for os er, at vi har 100 procent redaktionel frihed og selv bestemmer præcis, hvad vi vil skrive. Det er den redaktionelle frihed, der sikrer vores uafhængighed,« siger han.

Er I ikke i særlig grad afhængige af organisationer, når I får driftsstøtte fra organisationer, end hvis der var tale om eksempelvis annoncekroner?

»Vi har danske medier, der modtager over 25 millioner af staten, nogle der finansieres af annoncekroner fra erhvervslivet, nogle der får massiv støtte fra tech-giganter som Google og enkelte der ligesom os selv modtager støtte fra fagbevægelsen. Så længe vores medier selv bestemmer, hvad de skriver i deres aviser og uhindret lægger deres egen redaktionelle linje, så er de uafhængige. Og jeg mener åbenlyst, at mediemarkedet ville være fattigere uden nichemedier og uden medier, der skriver om udviklingen på arbejdsmarkedet og for eksempel de interne diskussioner i fagbevægelsen,« siger Netavisen Pio-chefredaktør Jens Jonatan Steen.

Under denne sommers Folkemøde på Bornholm afholdt Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation en debat om nye partimedier, hvor blandt andre socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, deltog. Han var en af medstifterne af Netavisen Pio og fortalte, at udgangspunktet var, at man ville have et »socialdemokratisk-sindet talerør«.

Direkte adspurgt, om Jens Jonatan Steen er enig med Sass Larsen i dette udsagn, svarer han:

»Jeg synes, at Henrik Sass Larsen – ligesom alle mulige andre – er i sin gode ret til at udtrykke sine drømme for vores journalistiske virke og resultater. Vi skriver med afsæt i vores grundlæggende værdier, og hvis nogen kommer på tværs af de værdier, så vil de også få det at føle. Det gjorde en tidligere socialdemokratisk finansminister i hvert fald, da han solgte DONG og rundbarberede selskabsskatten. Det vil ske igen.«

Berlingske har gennemgået ti udgaver af Netavisen Pios ugentlige podcast med henblik på at undersøge, i hvor høj grad mediet lader forskellige synspunkter komme til orde. I udsendelserne optrådte en mindre andel neutrale kilder som eksempelvis forskere og lignende. Den langt overvejende del af kilderne var politikere fra rød blok, folk fra fagbevægelsen eller røde tænketanke som eksempelvis AE-rådet og Cevea. Ingen borgerlige politikere deltog.

Jens Jonatan Steen afviser dog, at årsagen til kildevalget er, at Netavisen Pio er rød bloks og fagbevægelsens talerør.

»Vores podcast adskiller sig fra andre debatprogrammer ved ikke at være råbe-radio. Vi vælger helt bevist debattører, som ikke er i struben på hinanden og ikke nødvendigvis er grundlæggende uenige, fordi vores mål er at gøre lytterne klogere, komme i dybden og få løsninger frem. Den slags misser man ofte, hvis konflikten alene er drivkraft. For os er det vigtigt, at konflikt ikke er den eneste drivende kraft, og det er måske lidt en anden tilgang til journalistikken, end den man lærer på Journalisthøjskolen. Vores podcast har eksempelvis været den eneste, der har taget fusionen mellem LO og FTF under seriøs behandling. Det er svært at finde en borgerlig debattør, der kan bidrage konstruktivt i den sammenhæng?«

Jens Jonatan Steen oplyser desuden, at netmediet efter Berlingskes gennemgang af podcast-gæster har haft Liberal Alliance-politikeren Henrik Dahl i studiet.