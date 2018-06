Pia Olsen Dyhrs tale kørte på formlen halvt OK18, halvt Svend Brinkmann

SFs formand Pia Olsen Dyhr regnes næppe for en af landets sjoveste politikere. I erkendelse af det var komiker og SF-medlem Sebastian Dorset hyret ind til at varme op for partiformanden med en stribe jokes, der kredsede om de onde på højrefløjen. Det var noget med eks-kuglestøderen Joakim B. Olsen, der er Folketingets mest frastødende politiker (fik I den, fra-stødende!), og lidt om Dorsets nye hundevalpe, der gør, hver gang de ser en fremmed. Så nu skal hvalpene døbes Nye Borgerlige.

Således opvarmet gik Pia Olsen Dyhr på med en tale, der kørte på formlen halvt OK18, halvt Svend Brinkmann. Den trak på en hovedstol af utilfredshed hos de mange offentligt ansatte, der ved forårets overenskomstforhandlinger sagde fra over for over konkurrencestat og minuttyranni under mantraet ”en fair løsning for alle.” Den var skrevet til de, der ikke føler sig værdsat på jobbet. Der føler sig presset og drømmer om at tage en stor fed NEJ-hat på, så de kan og sige nej til chefens krav om selvudvikling og optimering. Det var SF Classic og blottet for overraskelser og nytænkning. Dog leveret i sikker stil af SF’s formand, hvis hovedbudskaber at dømme efter klapsalverne gik rent ind hos mange tilhørere.

Gi’ dit barns pædagog en high five. Fejr din datters 4-tal, fordi hun har knoklet for at få det. Pia Olsen Dyhr (SF)

I SFs persongalleri er Cepos fjolser, der vil måle landets biblioteker og Folkemødet efter, om den slags skaber vækst. Regeringen er ditto langt ude, når den vil måle fravær hos offentligt ansatte og teste børn i Folkeskolen. Men der er brug for at droppe alt dette. Der er brug for en unødvendighedens politik, sagde Pia Olsen Dyhr.

Heltene i Dyhrs univers var sygeplejersken Simone og kollegerne, der ikke kan følge med arbejdspresset. De små børn i 0. klasse, der skal vrides igennem test. Som en ekstra trumf hev Pia Olsen Dyhr selveste Lassefar fra Pelle Erobreren frem. Havde han og lille Pelle levet i dag, var de blevet pint af nutidens herremand – jobcenteret – måtte man forstå.

Så nåede vi til talens mest selvmodsigende øjeblik. Pia Olsen Dyhr mente, at vi en gang for alle burde begrave konkurrencesamfundet og passende kunne markere det med et minuts stilhed. Hvorefter hun et øjeblik senere sagde: ” Ved i hvad, fem sekunder må være nok. Lad os komme videre.”

Se det var da effektivisering og tidsmaksimering for fuldt blæs. Men det anfægtede ikke SF-formanden, der rullede videre og talte om at indføre en ”Ro på reform,” der skal gøre op med ” optimerings- og effektiviseringstyranniet.”

Al den ro og slappen-af må dog ikke koste Danmark noget:

”Vi skal stadig have stærke virksomheder, der sparker røv, dygtige medarbejdere, gode uddannelser… (…) Det kræver mod. Det er jeg godt klar over. Det kræver mindre Cepos, mere Folkemøde,” forklarede Pia Olsen Dyhr. Uden dog at forklare, hvordan mere mod og Folkemøde præcist sikrer os gode uddannelser og stærke virksomheder. Hun kom dog med spæde anvisninger til slut i sin tale:

”Gå ud og gør noget unødvendigt. Gi’ dit barns pædagog en high five. Fejr din datters 4-tal, fordi hun har knoklet for at få det. Post et billede på Instagram, hvor du er svedig og ulækker, fordi har vundet et maraton… i at spise flødeboller. Gi’ en krammer til en fremmed, når du hører Magtens Korridorer her på scenen om et par timer,” sagde Pia Olsen Dyhr og sluttede med det sin tale.

Fredag aften og nat på Folkemødet vil vise, hvor langt modet rækker.

NYHEDSVÆRDI:

★★☆☆☆☆

Pia Olsen Dyhrs tale var ren SF Classic og holdt sig til partiets kendte mærkesager. Intet nyt under solen i Allinge.

RETORIK:

★★★☆☆☆

Talen var bygget op om et meget klassisk persongalleri og klare skel mellem de gode (offentlige ansatte) og de onde (borgerlige). Den rullede i temaer, der er talt om 1.000 gange før i dansk politik – nationale test, de stressede sygeplejersker og målemanien alle steder. Men det var også ganske forudsigeligt og en smule kedeligt.

GENNEMSLAGSKRAFT:

★★★★☆☆

Ambitionsniveauet var ikke tårnhøjt hos SF med den her tales indhold. Men Pia Olsen Dyhr leverede en ganske sikker fremførelse, der med sit klare fokus på kernemålgruppen af offentligt ansatte ramte plet hos en pæn del af tilhørerne.

HUMOR:

★★☆☆☆☆

SF-formandens egen tale rummede ikke megen humor. Sebastian Dorset hvier to point hjem til skalaen for de mange jokes om hans hundehvalpe.

SAMLET BEDØMMELSE:

★★★☆☆☆

Hverken opfindsomhed eller humor var i højsædet. Men SFs formand trak rutineret på den frustration hos de offentligt ansatte, vi så folde sig fuldt ud i foråret under OK18. Den var klart målrettet det klassiske SF-publikum uden at ville prøve nyt territorium eller politik af. Leveret sikkert og rutineret af formand Pia Olesen Dyhr gik den rent ind hos partiets relativt mange publikummer foran scenen. Men rykkede næppe mange stemmer hos de øvrige tilhørere.