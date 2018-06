Pia Olsen Dyhr er rystet over Morten Østergaards kommentar: »Vildt, hvor desperat manden er«

Morten Østergaard (R) er en presset mand, mener Pia Olsen Dyhr (SF). Men en kommentar fra de radikales politiske leder er i SFerens øjne gået langt over stregen. Morten Østergaard bliver kritiseret for i et interview muligvis at lave en nazisme-metafor rettet mod Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti.