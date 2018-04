Pernille Vermund stiller ultimativt statsministerkrav som borgerforslag: »Det er helt naturligt«

Et borgerforslag om at fjerne muligheden for at søge spontant asyl i Danmark har foreløbig fået knap 5.000 underskrifter. Forslaget er stillet næsten udelukkende af topfolk fra det folketingskandiderende parti Nye Borgerlige. Men forslaget nævner ikke Nye Borgerlige med et ord.