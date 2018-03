Per Stig Møller: Jens Rohdes opgør med Irak-krigen er »forenklet«

Den USA-ledede koalition med Danmark som en af koalitionspartnerne færdiggjorde ikke arbejdet i Irak, da den for tidligt trak sine soldater hjem efter krigen i 00erne. Bl.a. som konsekvens heraf vandt man ikke freden i det i dag dybt splittede land.

Det mener Jens Rohde, der i dag er radikal EU-parlamentariker, men som i sin egenskab af Venstres politiske ordfører tilbage i 2003 forsvarede krigsdeltagelsen fra Folketingets talerstol.

»Man kan ikke gå rundt og fortryde. Men derfor er jeg stadig nødt til at påtage mig ansvaret for at have været med til at træffe nogle beslutninger, som i historiens lys har været med til at øge terroren i verden,« forklarer det radikale medlem af Europa-Parlamentet til Berlingske.

Men Rohdes fortælling er for »forenklet«, mener Per Stig Møller (K), Danmarks udenrigsminister fra 2001 til 2010. Han slår fast, at krigsdeltagelsen i Irak ikke var forgæves, og at Irak trods terror fik indført demokrati og oplevede fremgang, især frem til 2007.

»Så kommer tilbagetoget, og det kommer først efter 2007, da Nuri al-Maliki (Iraks premierminister 2006-2014, red.) kommer til magten. Han siger, at han vil klare det hele selv, og at vi ikke behøver at være der mere.«

»Det er jo lidt svært at sige til dem, at »det har I ikke forstand på – vi bliver«,« tilføjer den tidligere udenrigsminister:

»Det er jo et suverænt land.«

Per Stig Møller understreger, at man skal være indstillet på at blive i lang tid, når man går i krig.

»Men jeg synes, det er forkert at sige, at vi ikke har været indstillet på det, for vi lavede en trestrenget strategi, som var militær, humanitær og genopbygning. Genopbygningen er jo ikke én dag,« siger Per Stig Møller, der ligeledes kalder Jens Rohdes udsagn om, at indsatsen har fremmet terrorvirksomhed for både »rigtig og forkert«.

Han anfører, at »sunni-shia-konflikten har vi over hele den arabiske verden«, og at der også fandt islamistisk terror sted før 00ernes krige mod terror.

»Prøv at lav modprøven. Hvis ikke man havde gjort det her, havde Saddam Hussein fortsat. Så ville han have vidst, at der aldrig kunne ske ham noget. Så skulle du bare se, hvor meget uro der kunne komme,« siger Per Stig Møller.

Dermed ikke sagt, at indsatsen var fejlfri.

I sine erindringer fra sidste år, »Udenrigsminister i krig og fred«, peger Per Stig Møller på flere lærer af Irak, herunder at »man efter at have fjernet et diktatur ikke kan nedbryde hele administrations- og sikkerhedsapparatet«, at »man ikke kan indstifte et fungerende demokrati på bar bund«, men at det kræver retssystem og institutioner, samt at »under én konflikt kan en anden skjule sig«.

Vesten var ikke opmærksom nok på de dybe religionskonflikter, diktatorer som Saddam Hussein, Libyens Gaddafi og Egyptens Mubarak kunne holde nede, mener han.

Jens Rohdes bud på en lære – at alle krigsdeltagelser skal have brede flertal i ryggen – forstår Per Stig Møller. Uden dog at være enig.

»Vi skal tilstræbe det, men jeg synes ikke, vi kan sætte det ind i loven,« siger han:

»Det bruger vi ikke i dansk parlamentarisme.«

Jens Rohde og daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) under folketingsdebatten om dansk deltagelse i Irak krigen fredag den 21. marts 2003.