Patientforening frygter mere kassetænkning med reform

København. Regeringen lægger i den kommende sundhedsreform op til, at flere patientforløb skal flyttes væk fra sygehusene og ud til patienternes egne hjem eller de praktiserende læger.

Det er nemlig billigere, hvis man kan undgå lange transporter og dyre hospitalsbehandlinger på den måde.

Derfor er det planen at oprette en pulje på 1,5 milliard kroner, som regionerne kan få del i, hvis det lykkes at beholde patienterne i nærområderne.

Hos Danske Patienter er man positiv over for idéen, men også bekymret.

- Vi synes grundlæggende, at det er udmærket, at man arbejder på, at så mange som muligt skal kunne behandles i eget hjem, fordi de ikke har gavn af at skulle rejse langt for at komme på hospitalet.

- Problemet er, at man laver nogle økonomiske incitamenter, der belønner regionerne for at skubbe patienter væk fra hospitalet.

- Vi frygter, at det bliver økonomi i stedet for faglighed, der kommer til at styre, hvilke patienter der bliver behandlet i eget hjem, siger Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter.

Lige siden kommunalreformen har tanken været at flytte en større del af sundhedsvæsnet ud til kommunerne. Men det er sket med blandet succes.

- Vi synes, at det er en rigtig udvikling. Men vi oplever også, at kommuner og almen praksis ikke har kapacitet og kompetencer til at tage imod de mange patienter fra sygehusene.

- Og med den nye nærhedsfinansiering vil problemet kun blive større, hvis ikke man sikrer sig, at der er også er nogen, der er klar i den anden ende, når patienterne skubbes væk fra hospitalet, siger Morten Freil.

Han så hellere, at der blev indført fælles ledelse og fælles økonomi i dele af sundhedsvæsnet.

- Så ville man sammen skulle planlægge kapaciteten, så den var der, hvor patienten har bedst gavn af at være frem for at blive kastebold mellem de forskellige sektorer, siger han.

Puljen på 1,5 milliard kroner er blandt andet tiltænkt KOL- og diabetespatienter, som ikke behøver tage til et sygehus for at blive kontrolleret.

