Patientforening: Der skal ikke opereres på nærhospitaler

Glem snakken om nye nærhospitaler og fokuser i stedet på at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor kommuner og regioner forpligtes til at samarbejde tættere om patienterne.

Sådan lyder rådet og advarslen fra Morten Freil fra paraplyorganisationen Danske Patienter i forbindelse med et nyt forslag fra Socialdemokratiet om oprettelse af såkaldte nærhospitaler.

»Navnet nærhospitaler får advarselslampen til at blinke. Det signalerer, at man vil flytte specialiseringen ud i kommunerne igen, og det ville være forkert, for specialiseringen har været en succes,« siger han.

Ifølge Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal de nye nærhospitaler, som hun ønsker at oprette mindst ti af, imødegå tendensen til at mange patienter med det nye specialiserede sygehusvæsen skal køre langt efter behandling og kontroller.

Derfor vil partiet lade flere behandlinger, kontroller og ukomplicerede operationer ske lokalt.

»Men vi bliver bekymrede, når man lægger op til at foretage også operationer på de her nye institutioner. For hvad sker der med de faglige miljøer, når man begynder at sprede lægerne igen,« siger Morten Freil.

Han mener, at de nye institutioner skal holde sig helt fra operationer.

»At begynde at operere lokalt igen er en farlig vej at gå. I stedet kan man lokalt samarbejde om kontroller og skanninger osv., hvor patienten ikke behøver at komme ind på hospitalet,« siger han.

»Kald det udvidede sundhedshuse i stedet for nærhospitaler, og som ledes af regioner og kommuner i fællesskab med fælles økonomi, organisering og fælles ledelse,« siger Morten Freil.

»Der er en masse ting, som der er behov for, foregår tættere på borgerne. Men vi skal ikke rulle specialplanen tilbage og begynde at genetablere de lokale sygehuse. Det er simpelthen ikke den rigtige vej at gå.«

/ritzau/