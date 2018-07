Partier vil klarlægge om mobilen skader vores sundhed

København. Hvad betyder det for vores mentale og fysiske sundhed, at vi i timevis hver dag har øjnene rettet mod en mobil, tablet eller computerskærm?

Det vil et flertal i Folketinget have undersøgt i et nyt videnscenter - Center for Digital Sundhed - skriver Politiken tirsdag.

De Radikale ønsker at afsætte ti millioner kroner fra satspuljemidlerne, der skal fordeles i efteråret, til oprettelsen af centret.

Idéen får støtte fra Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet.

- Vi oplever i øjeblikket en stor digitalisering, og vi ved faktisk ikke, hvilke bagsider den kan have. Det kan være ting som søvnbesvær, stress og koncentrationsbesvær, siger De Radikales it-ordfører, Ida Auken, til Ritzau.

Videnscentret skal klæde politikerne på til at lovgive på området, og det skal give forældre viden, som kan bruges i opdragelsen af deres børn.

- Vi står i øjeblikket over for nogle teknologigiganter, som poster penge i at gøre os afhængige af deres services.

- Facebook, der bruger milliarder på at levere så meget til os som muligt, så vi synes, at vi skal tage fat i vores telefoner hele tiden. Netflix, som siger, at deres største konkurrent er søvn, siger Ida Auken.

- Det er klart, at det har en stor indvirkning på vores liv, at vi ser den her store digitalisering. Og der bliver simpelthen ikke forsket nok i det.

Den viden, som kommer ud af forskningen, kan gøre det nødvendigt at lave nye retningslinjer for brugen af mobiltelefoner i skoler og på arbejdspladser for at beskytte mod de ulemper, digitaliseringen måtte have, forklarer Ida Auken.

Hjerneforsker Albert Gjedde, der er professor i translationel neurobiologi ved Syddansk Universitet, kalder et videnscenter for en "glimrende idé".

- De måde, biologiske væsner omgås hinanden på, er ved at blive fundamentalt ændret. Og det kan godt være, at det også har nogle meget fundamentale konsekvenser for den måde, vi eksisterer på, siger han til Politiken.

