På to år er der knap 23.000 færre på kontanthjælp

København. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp fortsætter med at falde.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra april 2016 til marts 2018 blev der 23.600 færre fuldtidspersoner på kontanthjælp, når der tages højde for sæsonudsving.

I marts 2018 er der 133.000 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet.

- Det er en fantastisk glædelig begivenhed, som jeg glæder mig over, fordi der er rigtig mange mennesker, der bliver en del af det arbejdende fællesskab, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Faldet er kommet, efter at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen trådte i kraft i april 2016. Men det skyldes også bedre udsigter for dansk økonomi, hvor der bliver skabt nye arbejdspladser, og beskæftigelsen slår rekorder ifølge ministeren.

Kontanthjælpsloftet sætter en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser. Hvis de samlede ydelser overstiger loftet, bliver der skåret i boligstøtte og særlig støtte.

225-timers-reglen betyder, at alle kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, skal have mindst 225 timers arbejde i løbet af et år for ikke at blive skåret i ydelserne.

Troels Lund Poulsen er kaldt i samråd onsdag for at redegøre for, om han er enig i udtalelsen om, at "kontanthjælpsloftet har betydet, at der er 16.700 færre danskere på kontanthjælp".

Den kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med i januar, da han opgav forhandlingerne om en "ambitiøs" skattereform.

Det er blevet udlagt sådan, at faldet alene skyldes kontanthjælpsloftet. Men det afviser Troels Lund Poulsen.

- Statsministeren har aldrig lagt skjult på de forhold, som jeg også giver udtryk for. Det er en sjov måde at lave politisk drilleri på.

- Statsministeren har ikke sagt, at det store fald alene skyldes kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglens indførelse. Han har også betonet vigtigheden af de gode økonomiske konjunkturer, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/