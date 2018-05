OVERBLIK: Det siger politikerne om boligaftale under ghettoplanen

Onsdag er der landet en delaftale på boligområdet under regeringens ghettoplan.

Det er sket med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen betyder blandt andet, at andelen af almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skal nedbringes til maksimalt 40 procent inden 2030.

Her kan du se, hvad aftalepartierne - og De Radikale, som tirsdag var med til at finde pengene til ghettoplanen - siger til aftalen på boligområdet:

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister:

»Aftalen sikrer, at vi efter flere årtiers forsøg på at nedbryde ghettoområderne skærper indsatsen markant. I de kommende år skal ghettoområderne omdannes fysisk og gøres til attraktive områder, der er en integreret del af byerne.«

Kaare Dybvad (S), boligordfører:

»I Socialdemokratiet tror vi, at det er afgørende, at vi lever sammen. At rengøringsassistentens søn spiller fodbold sammen med direktørens datter. Derfor ønsker vi, at der kommer flere ejerboliger i de udsatte boligområder, og vi ønsker, at der kommer flere almennyttige boliger i de dyre kvarterer. Det tager vi første skridt imod med den aftale, vi har lavet i dag.«

René Christensen (DF), finansordfører:

»Vi er rigtig glade for, at vi står med denne her aftale, fordi vi har i dag nogle områder, hvor man ikke kan færdes frit. Hvor posten ikke kan komme ud, hvor brandbilen ikke kan komme ud og slukke en brand, fordi der bliver kastet sten efter dem. Det vil vi ikke have, og med de redskaber, vi nu er blevet enige om, håber vi, at vi kan slå ned på det her.«

Kirsten Normann Andersen (SF), boligordfører:

»Med aftalen tirsdag (finansieringen, red.) fik vi dannet økonomien på en måde, så vi er sikre på, at det ikke er beboerne, der skal betale regningen. Det var et vigtigt skridt. Når det så er sagt, så synes vi også, at der er brug for en hjælpende hånd i rigtig mange af de socialt udsatte boligområder.«

Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale, på Twitter:

»Kan vi være det bekendt? Regeringen, DF, S og SF har aftalt at ghetto-begrebet fremover alene påhæftes områder med stor etnisk underklasse. Hvorfor ikke løse reelle problemer frem for at udskamme medborgere med problemer nok i forvejen?«

