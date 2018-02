Over halvdelen af Folketingets politikere har skjulte adresser: »Det er nok en falsk tryghed«

Chikane og trusler om vold og mord er fast kost for mange af de folkevalgte. For flere politikere har det betydet, at de har valgt at skjule deres personlige adresser fra Folketingets hjemmeside. Men valget om at afskærme sig er ikke uden omkostninger, og det kan risikere at få en større slagside for den politiske dialog, mener professor.