Opråb fra røde og blå borgmestre: Stop med at bruge ordet ghetto

Politikere bør afholde sig fra at kalde landets udsatte boligområder for ghettoer, mener borgmestre fra flere partier, der alle har boligområder på regeringens ghettoliste. Udtrykket er stigmatiserende og gør det svært at tiltrække nye beboere, der kan være med til at løse problemerne, lyder advarslen.