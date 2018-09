Opposition: DF og regeringen bryder armslængdeprincip

Regeringen og Dansk Folkeparti får kritik for at rykke for tæt på de redaktionelle prioriteringer hos DR, efter at kulturminister Mette Bock (LA) har offentliggjort den public service-kontrakt, der sætter rammerne for DR frem til 2023.

I kontrakten slås det nemlig fast, at dr.dk "skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler".

»Det er et foruroligende skridt, der rykker ved danskernes tillid til uafhængige og frie medier,« mener politisk leder Morten Østergaard (R).

»Det makværk skal vi have lavet om hurtigst muligt. Vi tør tage opgøret, det er nødvendigt, for det gælder vores demokrati.«

Alternativet kalder kontrakten for "det endelige opgør med armslængdeprincippet".

»Regeringen og Dansk Folkeparti har med den nye kontrakt taget redaktørkasketten på,« mener medieordfører Rasmus Nordqvist (AL).

DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, blev ved et pressemøde om public service-kontrakten spurgt til netop dette. Hun beskriver public service-kontrakten som en "balance".

Nogle af elementer giver mindre detailstyring, mener hun.

»Så er der enkelte steder, hvor detaljeringsniveauet er skærpet yderligere. Det er klart, at det havde vi gerne været foruden,« siger Rørbye Rønn.

