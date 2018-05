Opfordring til vold mod jøder skal koste statsborgerskab

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har onsdag første forhandlinger med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om regeringens udspil til ny indfødsretsprøve.

Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger. Det har Ritzau talt med ministeren om:

Hvorfor skal det være noget særligt at opnå dansk statsborgerskab, som du siger det?

»Det er noget, man skal række ud efter. Det er et privilegium, og det er begrundelsen, for at der stilles en række skrappe betingelser for overhovedet at kunne kvalificere sig til det.«

Hvorfor er fokusområdet på kriminalitetskrav?

»For mig er det helt principielt, at hvis man er dømt for bandekriminalitet, hvis man som imam har opfordret til vold eller drab på jøder eller homoseksuelle, eller hvis man har begået vold mod sine børn som led i opdragelsen, så skal man ikke være dansker.«

»Så skal man ikke belønnes med et dansk statsborgerskab og de privilegier, som følger med, når man er dansker.«

Er det en stor gruppe personer, vi taler om her?

»Det er det principielle, der tæller her. Og en beskyttelse af for eksempel børnene.«

En lægefaglig instans skal se på kvaliteten af en lægeerklæringer. Hvor stort er problemet med lægeerklæringer?

»Vi har set eksempler på tvivlsomme og enslydende lægeerklæringer, og det har betydet, at Folketinget efterspørger nogle redskaber, så man sikrer, at når man giver dansk statsborgerskab, at så er det også helt reelt.«

Det skal være en betingelse, at en ansøger møder op til en ceremoni i sin bopælskommune og blandt andet skrive under på at ville overholde Grundloven. Hvorfor er det nødvendigt?

»Jeg ønsker at højtideligholde det at få dansk statsborgerskab, og det betyder, at man skal skrive under på, at man selvfølgelig vil efterleve og overholde grundlovens principper.«

/ritzau/