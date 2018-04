Opbrud i OK18: Forhandlingerne er udskudt til lørdag formiddag

Der var redt op til det helt lange forhandlings-maraton fredag aften i Forligsinstitutionen. Soveposer, liggeunderlag og feltsenge blev rask væk båret op ad trapperne til de forhandlende. Det meste af natten, var der ikke megen lyd fra lokalerne. En kvinde, der hjalp med at bære liggeunderlag, gjorde dog henslængt pressen opmærksom på, at:

»Der sker ikke en skid.«

For så vidt ikke en ukorrekt vurdering.

Efter 17 timers forhandlinger trådte Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Læreforening, ud af forhandlingslokalerne omkring klokken 2:30 i nat. Der var brug for frisk luft, fortalte han.

På fortovet foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København fortalte han holdet af demonstranter, at der var opbrud i forhandlingerne. Det har forligskvinden, Mette Christensen, afgjort. Det var tid til søvn og en tænkepause.

Dermed genoptages forhandlingerne om løn, frokostpause og lærernes arbejdstid klokken 10 lørdag formiddag.

Det er sidste gang, at Mette Christensen kan gøre brug af muligheden for at udskyde forhandlingerne. Parterne har derfor frem til 1. maj til at indgå et forlig, og formår de ikke det, kan der udbryde strejke 6. maj og lockout 12. maj.

Forhandlingerne om lærernes arbejdstid har ikke nået at være på forhandlingsbordet under nattens forhandlinger. Anders Bondo Christensen vælger at se det som et positivt tegn.

»Det er positivt, at når arbejdsgiverne har brug for at tale sammen, og arbejde sammen, at vi andre ikke skal ligge på gangene, men kan komme hjem,« siger Anders Bondo Christensen.

Flemming Vinther, de statsansattes forhandler, fortæller, at parterne har diskuteret knasterne i forhandlingerne hele natten, men at der er brug for tænketid. Han ønsker ikke at kommentere på, om tænkepausen er et udtryk for en krise ej heller på, om hvad for en situation, de vender tilbage til lørdag formiddag.

»Min krystalkugle er stadig til reparation,« siger Flemming Vinther.

Forligskvinde Mette Christensen har under hele forløbet haft mulighed for at erklære sammenbrud i forhandlingerne, hvis hun vurdere, at parterne ikke rykker sig tættere på hinanden. At der nu trods alt kun er en pause, vælger Grete Christensen, der er chefforhandler for de regionalt ansatte, at tolke som et gode.

»Jeg synes, det er rigtig godt, at de tænker sig om og forsøger at finde nye veje til, at vi kan komme videre på. Det er vigtigt at tænke sig om,« siger hun.