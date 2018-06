Ole Stephensen stiller sig til rådighed som EU-spidskandidat for K

Den tidligere tv-vært Ole Stephensen, der sidder i byrådet i Gentofte, valgt for De Konservative, stiller sig til rådighed som spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet næste år.

Det skriver DR.

»Hvis partiet mener, at det kunne være en farbar vej at stille mig op, så vi på den måde kunne få et mandat i parlamentet, så vil jeg ikke sige nej,« siger Ole Stephensen til DR.

De Konservative er i dag repræsenteret i EU-Parlamentet af den tidligere partiformand Bendt Bendtsen. Han fik fjerde flest personlige stemmer blandt de danske kandidater i 2014, da sidst var valg.

Men Bendtsen stiller ikke op næste år. Og De Konservative er derfor på jagt efter hans afløser. Ole Stephensen mener ifølge DR, at det vil være en fordel, at mange danske vælgere kender ham i forvejen. Men han siger også:

»Det ville være bedre, hvis du spørger mig, at de tager en erfaren parlamentariker, som har noget ballast med fra lovgivningsarbejdet herhjemme og som kan fortsætte det arbejde i EU-Parlamentet.«

»Men kan det ikke lade sig gøre, så skal de nok finde én på reservebænken, og der er jeg ikke uinteresseret,« siger Ole Stephensen til DR.

Danmark har i dag 13 medlemmer af Europa-Parlamentet, men ved valget næste år skal der vælges 14 danske politikere.

Det skyldes, at Storbritannien forlader EU. Nogle af de pladser, der bliver tomme, bliver fordelt mellem de tilbageværende medlemslande.

På grund af de få pladser i spil er det svært for partierne at få valgt en kandidat ind. Et parti skulle ved valget i 2014 op på omkring syv procent af stemmerne for at få en plads.

Valget til Europa-Parlamentet finder sted i maj næste år.

