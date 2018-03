Officielt: Regeringen afskaffer licensen og skærer 20 procent i DR

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu klar med en længe ventet aftale om at skære i DR.

Efter lang tids debat og forhandlinger er regeringen og støttepartiet DF klar til at skære 20 procent på det store public service medie over fem år.

Det sker som led i et nyt medieforlig for perioden 2019-2022, der skal træde i kraft ved årsskiftet.

Samtidig bliver licensen afskaffet og flyttes over på skatten via et lavere personfradrag.

Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V) på et pressemøde i Finansministeriet.

»DR skal over de kommende fem år spare 20 procent. Det er den ramme, man skal acceptere for at være med i forhandlingerne om et medieforlig,« siger han.

DRs budget er på ca 3,7 milliarder kroner, så besparelsen vil være på cirka 700 millioner kroner.

Fakta om aftalen Medielicensen afskaffes over en fireårig periode, så den er fuldt udfaset i 2022. Udfasningen finansieres gennem en sideløbende reduktion af personfradraget.

Licenstilførslen til DR reduceres gradvist over fem år med 20 procent. Heraf benyttes de 15 procentpoint til at mindske finansieringsbehovet ved omlægningen, mens 3 procentpoint går til at kompensere pensionister. Der igangsættes et analysearbejde frem mod finansloven for 2019, der skal komme med forslag til den konkrete udmøntning heraf. De resterende 2 procentpoint udmøntes til øvrige medieinitiativer i det kommende medieforlig.

Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som efter de gældende regler er berettiget til nedsat licens. Dette gives i dag til pensionister, som modtager fuldt pensionstillæg. Mediechecken er skattepligtig.

Der oprettes en pulje på 10 mio. kr. årligt målrettet blinde og svagsynede, som i dag er fritaget fra licensbetaling.

Har længe været lagt op til besparelser

Det har længe stået klart, at DR ville komme under sparekniven. Regeringen havde oprindeligt lagt op til at skære 12,5 procent i DR, mens Dansk Folkeparti længe har haft et ønske om at skære dybt i mediehuset og allerede i sommeren 2016 spillede ud med besparelser på 25 procent.

Siden har DRs bestyrelsesformand, Michael Christiansen, været ude at sige, at besparelse på mediehusets budget i omegnen af 12,5 procent ville være rimelig og realistisk og »i orden«.

DFs gruppeformand Peter Skaarup er glad for, at det nu er lykkedes at skære i DR, som DF længe har ønsket.

»Nu lykkes projektet. Det bliver så ikke 25 procent, men 20 procent. Det er rimeligt, at DR ligesom andre institutioner skal effektivisere.«

DF har også længe ønsket, at licensen bliver afskaffet.

»Det er meget positivt, at vi får afskaffet noget, der er gammeldags,« siger han.

Afskaffelsen af licensen vil ifølge regeringen medføre en lempelse på 2.343 kr. om året for en familie med fuld licensbetaling og 1.171 kr. for en familie med nedsat licens.

Samtidig indføres der en særlig mediecheck til pensionister, der efter skat ifølge regeringen vil udgøre en besparelse på 558 kr. pr. person.

Kilde: Regeringen.dk

Bliver DRs indhold svækket?

Når der skæres 20 procent på DR, vil der være noget, DR skal levere mindre af. Men regeringen er ikke bange for, at DRs kvalitet og public service-forpligtigelser bliver svækket.

»Jeg er tryg ved, at DR også fremover vil være et flagskib blandt danske medier. Men der vil blive bedre plads til, at nye aktører kan komme til,« siger finansminister Kristian Jensen (V).

Kulturminister Mette Bock (LA) pointerer, at også private medier kan levere troværdig journalistik.

»Vi skal holde fast i, at troværdige nyheder, som vi alle sammen har brug for i et demokratisk samfund, også leveres af andre end de statsejede medier,« siger hun.

Der har undervejs været intern uenighed i regeringen om omfanget af besparelserne. Mens Liberal Alliance har været klar til at gå lige så langt som Dansk Folkeparti, har de Konservative trukket i den modsatte retning.

Men nu er de altså enige om den finansielle ramme med en besparelse på 20 procent.

Hvordan selve indholdet i medieforliget mere konkret bliver, bliver først præsenteret senere. Dog er det aftalt, at DR skal fokusere mere på kerneopgaverne og dermed på den grundlæggende public service herunder dansk produceret indhold.

Det vil kulturminister Mette Bock (LA) præsentere inden længe, lyder det.

