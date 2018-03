Nyt skilsmissesystem: Her er de nye regler

Børnechecken skal fremover deles mellem mor og far, og par med børn må vente længere på at blive skilt. Alle Folketingets partier er enige om et nyt skilsmissesystem, der skal sikre, at færre børn bliver klemt, når forældrene går fra hinanden. Foreninger er overordnet positive.