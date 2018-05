Nye ejendomsvurderinger bliver forsinket

De nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, der skal sikre, at danske boligejere betaler den korrekte skat, bliver forsinket.

Det har skatteminister Karsten Lauritzen (V) orienteret partierne bag forliget om ejendomsvurderinger om onsdag.

Oprindeligt var det meningen, at alle boligejere skulle have nye vurderinger i første kvartal 2019. Men nu bliver vurderingerne i stedet udsendt fra andet kvartal og løbende resten af året.

»For regeringen er det afgørende, at danskerne får så præcise og gennemskuelige vurderinger som muligt. Vurderinger, de har tillid til, så de stoler på, at de betaler den rigtige boligskat,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

»Modellen med udsendelse i etaper i stedet for alle vurderingerne i ét hug giver rigtig god mening både for borgerne og for skattevæsenet,« mener han.

De nye vurderinger er formentlig ventet med spænding af en del boligejere. Vurderingerne blev sat i bero i 2013, fordi de var alt for fyldt med fejl.

Derfor er det fortsat boligpriserne fra 2011, der danner grundlag for den boligskat, man betaler.

De boligejere, der har betalt for meget i skat - hvis deres vurdering har været for høj - skal have penge tilbage, når de nye vurderinger kommer.

Men de boligejere, der har betalt for lidt, får ikke en ekstraregning, har politikerne gentagne gange forsikret.

Der er tale om 1,7 millioner ejerboliger, der skal vurderes på ny. Selv om ingen kan vide præcist, hvordan de nye ejendomsvurderinger bliver, er det forventningen, at det især er i provinsen, at vurderingerne vil være lavere.

Mens det vil være i hovedstadsområdet og omkring de større byer, at man skal forvente højere ejendomsvurderinger, end det gamle system har vist.

Frem til efteråret skal det nye system til ejendomsvurderinger og det datagrundlag, der ligger til grund, testes. Systemet bliver først sat i drift, når de test er bestået, understreger Skatteministeriet.

/ritzau/