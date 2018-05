Ny ghettoaftale: Børn skal i vuggestue 25 timer om ugen - ellers kan børnechecken ryge

Børn i ghettoområder skal lære dansk og danske værdier og traditioner, fra de er ét år.

Det skal ske gennem tvungen vuggestue, er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om. Hvis børnene ikke møder op, mister forældrene børnechecken, fremgår det af aftalen, som blev indgået mandag.

Konkret skal børnene i et såkaldt læringstilbud på 25 timer, som skal fordeles hen over ugens fem dage og så vidt muligt i børnenes vågne timer.