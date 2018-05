Ny aftale: Højst 30 procent børn fra udsatte områder i institutioner

I fremtiden skal der højst gå 30 procent børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.

Sådan lyder det i den sidste af de politiske aftaler, der er indgået som led i regeringens storstilede plan for at gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

Den sidste aftale er også den eneste, som Dansk Folkeparti ikke er med i. Det er derimod Socialdemokratiet, SF og De Radikale, der står bag regeringen.

- Vi sætter et loft på nyoptag på 30 procent. Det kommer ikke til at vedrøre forældre i dag, men 29 områder i ti kommuner, hvor der er over 30 procent fra udsatte områder, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) om aftalen.

Socialdemokratiets ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, venter ikke, at der lukke børneinstitutioner i udsatte områder med aftalen, hvis der højst må gå 30 procent børn fra boligområderne i børnehaven eller vuggestuen.

- Det er ikke hensigten, at vi skal dræne områder for institutioner, siger hun.

SF's ordfører, Jacob Mark, påpeger, at der afsættes 200 millioner kroner til at løfte institutionerne.

- Det er begyndelsen til en ny tankegang om, at vi skal løfte hinanden i dette samfund, siger Jacob Mark.

Aftalen kommer, efter at et andet politisk flertal, nemlig regeringen, DF og S, tidligere mandag blev enige om, at børn ned til et-årsalderen skal tvangsindskrives i vuggestuer i de 55 udsatte boligområder, regeringen har udpeget.

Den aftale betyder, at 500 til 700 flere børn end i dag vil komme i institution, er vurderingen.

