Nævnsformand: Anhold iraner i Danmark efter terrorangreb

Politiet bør anholde og afhøre Yaqoub Al Tostari, som kalder sig selv for talsmand for gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

Gruppen afviser, at den stod bag et angreb i byen Ahwaz mod en iransk militærparade med 25 dødsfald i weekenden.

Det siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, som er formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget. Regeringen rådfører sig efter grundloven med nævnet om udenrigspolitik.

»Vi har haft en tilståelse fra en person, der bor i Danmark om, at han tilhører samme bevægelse, som stod bag terrorangrebet. Personen bør anholdes af politiet. Så må han gennemgå et forhør,« siger Søren Espersen.

Men Yaqoub Al Tostari oplyser til DR, at bevægelsen Ahwaz National Resistance (ANR) gennemførte angrebet.

»Vi er kun den politiske del af bevægelsen Ahwaz National Resistance (ANR) og står for mediehåndtering,« sagde talsmanden til DR.

Yaqoub al-Tostari er ikke den herboende iraners rigtige navn, men et navn han af sikkerhedsmæssige årsager benytter i arbejdet for ASMLA

Søren Espersen tror ikke på hans forklaring.

»Den historie med, at der er en politisk og en militær gren, tror jeg simpelt hen ikke på. Det prøvede (den irske republikanske hær) IRA også med partiet Sinn Fein. Det går simpelt hen ikke mere,« siger Søren Espersen.

Den danske ambassadør i Iran blev efter angrebet indkaldt til Irans udenrigsministerium med sammen sin hollandske og britiske kollega.

Iran anklager ifølge Reuters de tre lande for at huse medlemmer af iranske oppositionsgrupper.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), sagde søndag, at det får konsekvenser, hvis de ansvarlige for angrebet er i Danmark.

»Hvis det viser sig, at de ansvarlige har forbindelser til Danmark, så skal det naturligvis have konsekvenser,« skrev han til Ritzau.

Søren Espersen understreger, at ingen udleveres fra Danmark uden dom ved en dansk domstol.

»I min optik taler intet imod, at vi efter en dom kan udlevere personen til Iran. I Danmark har vi folk, der er tilknyttet terrorbevægelser,« siger Søren Espersen.

I 2013 godkendte Højesteret, at en mand kunne udlevere til retsforfølgelse i Rwanda for krigsforbrydelser.

