Mr. 10 Procent takker af: Der er flere konservative derude

Der er øgenavne, og der er kælenavne.

Da den konservative politiker Bendt Bendtsen i sin tid som formand for partiet blev kaldt »Mr. 10 Procent«, var det egentlig ment som en drillende henvisning til, at han ikke formåede at løfte partiet meget over 10 procent.

Men når Bendtsen i weekenden siger farvel til aktiv tjeneste for De Konservative på partiets landsråd i København, fremstår øgenavnet i et lidt andet lys. Paritet ligger nemlig kun til omkring fire til fem procent af stemmerne.

»Det er et øgenavn, jeg er blevet glad for efterfølgende,« siger Bendt Bendtsen i et interview med Ritzau før landsrådet.

Landsrådet bliver Bendtsens farvel til 30 år i aktiv partipolitik. De seneste ti år har han siddet i Europa-Parlamentet. Når han ikke genopstiller, er det ikke fordi, han er træt af politik, understreger han.

Men næste år fylder han 65. Og 30 år i politik, heraf en årrække i den absolutte top som partileder og økonomi- og erhvervsminister, tærer på kroppen.

»Nu skal jeg have tid til at kigge på den nye generation,« siger han med henvisning til sine fem børnebørn.

Netop den næste generation er det, Bendt Bendtsen henviser til, når han skal forklare, hvorfor konservative værdier har relevans i dag.

»Vi skal aflevere en bedre jord til vores efterkommere, end vi modtog fra vores forældre,« lyder det.

Derudover handler konservatisme ifølge Bendtsen om at respektere og give plads til det enkelte menneske, uden at man glemmer fællesskabet. Nøgleordet er balance, og gælder både mellem miljø og erhvervsliv og mellem den enkelte og fællesskabet.

Ifølge Bendt Bendtsen kan en konservativ livsholdning sammenfattes i en enkel devise:

»Dem, der kan og vil, skal belønnes. Dem, der ikke kan, men gerne vil, skal hjælpes. Og dem, der godt kan, men ikke vil, de skal mærke konsekvensen.«

Men hvis konservativ politik er så relevant i dag og tilmed så enkel at forklare, må det da undre, at der ikke er mere end fire til fem procent konservative danske vælgere?

»Det er der også,« lyder det fra Bendtsen.

Han vil dog ikke komme med gode råd til, hvordan den nuværende partiledelse med justitsminister og partiformand Søren Pape Poulsen (K) i spidsen, så skal få de konservative danskere til også at stemme på partiet.

Hvis han endelige skulle komme med råd, vil det i hver fald ikke blive gennem pressen, fastslår han.

