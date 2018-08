Morten Østergaard kræver skriftlig pagt med Mette Frederiksen efter valg: Ellers gør vi dig ikke til statsminister

Hvis de Radikale skal pege på Mette Frederiksen som landets nye statsminister efter et valg, kræver det en skriftlig aftale mellem de to partier. Aftalen skal sætte klare linjer om alt fra udlændingepolitik til økonomisk politik, siger Morten Østergaard og slår fast, at partiet ellers vil trække sin støtte til S-formanden under regeringsdannelsen og aktivt bekæmpe, at hun bliver statsminister.